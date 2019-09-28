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23-летний рабочий погиб, упав с 12-метровой высоты, в Павлодарской области
28 Сентября 2019 11:11
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Слесарь-ремонтник погиб на территории одного из производственных цехов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Павлодарской области.
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27 сентября в 16:20 на территории одного из производственных цехов слесарь-ремонтник, 1996 года рождения, при демонтаже мостового крана по своей неосторожности упал с 12-метровой высоты. В результате падения мужчина от полученных травм скончался на месте. Имеются очевидцы.
По факту нарушения охраны труда проводится досудебное расследование, сообщили в ведомстве.
Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия, МВД РК,
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