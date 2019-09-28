23-летний рабочий погиб, упав с 12-метровой высоты, в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Слесарь-ремонтник погиб на территории одного из производственных цехов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Павлодарской области.

27 сентября в 16:20 на территории одного из производственных цехов слесарь-ремонтник, 1996 года рождения, при демонтаже мостового крана по своей неосторожности упал с 12-метровой высоты. В результате падения мужчина от полученных травм скончался на месте. Имеются очевидцы.

По факту нарушения охраны труда проводится досудебное расследование, сообщили в ведомстве.