+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 8 °С
Алматы: 25 °С
USD 387.63 EUR 423.49
RUB 6.02 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

23-летний рабочий погиб, упав с 12-метровой высоты, в Павлодарской области

28 Сентября 2019 11:11
Поделиться:
23-летний рабочий погиб, упав с 12-метровой высоты, в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Слесарь-ремонтник погиб на территории одного из производственных цехов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Павлодарской области.

Новости по теме

Замначальника ДУИС по Костанайской области скончался в командировке
Сотрудник столичной «Астана РЭК» погиб в Туркестанской области Гибель молодого мужчины расследуют в Петропавловске Насмерть сбили женщину на пешеходном переходе в Карагандинской области

27 сентября в 16:20 на территории одного из производственных цехов слесарь-ремонтник, 1996 года рождения, при демонтаже мостового крана по своей неосторожности упал с 12-метровой высоты. В результате падения мужчина от полученных травм скончался на месте. Имеются очевидцы.

По факту нарушения охраны труда проводится досудебное расследование, сообщили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив