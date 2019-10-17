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23-летний парень с травмой позвоночника открыл центр реабилитации в Павлодарской области

17 Октября 2019 20:40
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23-летний парень с травмой позвоночника открыл центр реабилитации в Павлодарской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области 23 –летний парень открыл кабинет реабилитации для людей с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бақберген Қаламұш в 19 лет получил травму позвоночника. Нуждаясь в реабилитации он понял, что центров помощи людям с особенными потребностями в его родном селе Кенжекөл Павлодарской области нет и решил открыть свой.

«Молодой человек записался на прием к председателю Павлодарского областного филиала «Nur Otan» Болату Бақауову. В общественной приемной партии парню помогли с кабинетом, выделив помещение в родном селе, а также нашли мецената для покупки необходимого оборудования», - сообщили в пресс-службе партии.Спонсором выступил депутат фракции Павлодарского областного маслихата партии «Nur Otan» Сергей Прокопьев.

«Хочу работать с такими же, как и я. Буду ставить их на ноги, мотивировать и работать. Пока закупили еще не все тренажеры. Позже привезем еще, поставим брусья. В день мы можем принять до 10 человек. Теперь основное время я буду проводить здесь. Мне многие говорили, что нет надежды, но надо ставить перед собой цели, не лежать без дела. Будем работать», - сказал Бақберген Қаламұш.

В рамках партийного проекта «Кедергісіз келешек» через ярмарки вакансий трудоустроены свыше 34 тысяч человек.



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Ключевые слова: Павлодарская область, Социальная поддержка, Нур Отан,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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