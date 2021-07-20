23-летний мошенник оформил кредиты на своих сослуживцев в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Уроженец Жамбылской области оформил кредит на своих сослуживцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками криминальной полиции Левобережного ОП УП города Усть-Каменогорска в ходе оперативных мероприятий был задержан 23-летний уроженец Жамбылской области, который, ранее работая в рядах Вооруженных сил РК, войдя в доверие сослуживцев, воспользовавшись их персональными данными, оформил на их имена займы в микро-финансовых организациях. Тем самым причинил материальный ущерб потерпевшим на сумму более 400 000 тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 части 2 УК РК (Мошенничество).

