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23-летний мошенник оформил кредиты на своих сослуживцев в ВКО
20 Июля 2021 10:41
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Уроженец Жамбылской области оформил кредит на своих сослуживцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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Сотрудниками криминальной полиции Левобережного ОП УП города Усть-Каменогорска в ходе оперативных мероприятий был задержан 23-летний уроженец Жамбылской области, который, ранее работая в рядах Вооруженных сил РК, войдя в доверие сослуживцев, воспользовавшись их персональными данными, оформил на их имена займы в микро-финансовых организациях. Тем самым причинил материальный ущерб потерпевшим на сумму более 400 000 тенге.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 части 2 УК РК (Мошенничество).
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