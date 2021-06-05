23 казахстанцев обманула мошенница из Аксая, обещая помочь в покупке жилья

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 23 казахстанца обманула мошенница из Аксая под предлогом помощи в приобретении квартир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники ДП ЗКО задержали серийную мошенницу, которая под предлогом приобретения жилья путем обмана и злоупотребления доверием людей, совершила ряд преступлений. В настоящее время в следственном производстве находятся 23 фактов мошенничества, совершенные аферисткой.

«45-летняя жительница Бурлинского района города Аксай с весны 2020 года под предлогом помощи в приобретении квартир, завладела суммой свыше 15 млн тенге. В настоящее время ведется расследование по данным фактам по ст.190 ч.3 УК РК «Мошенничество», выясняется причастность к другим аналогичным преступлениям. Если вы или ваши близкие пострадали от действий данной мошенницы, просьба обращаться в отдел полиции по месту своего проживания», – сообщили в полиции.

Департамент полиции обращается ко всем жителям области с просьбой не поддаваться на уловки мошенников и обращаться по вопросам приобретения и кредитования жилья только к официальным представителям банков. Обо всех сомнительным предложениях на рынке недвижимости просьба сообщать в полицию.