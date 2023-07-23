23 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1969) родился- начальник Департамента транспортной полиции МВД РК.

Родился в Джамбулской области. Окончил Алматинский юридический институт Министерства внутренних дел Республики Казахстан, юрист (1999).

Трудовая деятельность: служба в Вооруженных силах (1987-1989); инспектор, старший инспектор дорожной милиции отдельного батальона дорожной милиции ГАИ УВД г. Алматы (1990-1996); командир взвода отдельного батальона дорожной полиции УДП ГУВД г. Алматы (1996-2002); заместитель командира по службе отдельного специализированного батальона дорожной полиции УДП ДВД г. Алматы (2002-2005); командир отдельного батальона дорожной полиции УДП ДВД г. Алматы (2005-2007); заместитель начальника управления дорожной полиции ДВД г. Алматы (2007-2008); заместитель начальника управления дорожной полиции ДВД г. Астаны (2008-2013); начальник управления дорожной полиции ДВД г. Астаны (04.2013-10.2013); начальник управления административной полиции ДВД г. Астаны (2013-2016); начальник местной полицейской службы ДВД г. Астаны (2016-2018); заместитель начальника департамента полиции г. Нур-Султана (2018-2019), Первый заместитель начальника Департамента полиции города Нур-Султан (2019-2022).

На занимаемой должности - с ноября 2022 года.

назад (1972) родился- председатель правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства».

Родился в г. Кызылорде. Окончил Казахскую государственную академию управления, экономист (1994); Кызылординский государственный университет (1999); Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2002); Школу менеджмента Йельского университета (2006).

Трудовая деятельность: грузчик склада Кзыл-Ординского хозресторана № 1 (1989); специалист Налоговой инспекции по г. Кзыл-Орде (1994-1996); налоговый инспектор, старший налоговый инспектор, заместитель начальника, начальник отдела, начальник управления, заместитель председателя Налогового комитета по Кызылординской области (1996-2004); начальник Кызылординского областного управления по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (с 01.2006 - управление по тарифам) (с 2005 года); директор департамента предпринимательства и промышленности Кызылординской области (2006); советник акима Кызылординской области (2006-2007); начальник управления энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области (2007); директор департамента предпринимательства и промышленности Кызылординской области (2007-2008); заместитель директора представительства АО «НК «СПК «Оңтүстік» в Кызылординской области (2008-2010); директор филиала АО «Финансовая компания «Оңтүстік» по Кызылординской области (2010-2012); занимался вопросами межгосударственного взаимодействия в сфере ГЧП, работая в Евразийской экономической комиссии в г. Москве (2012-2017); заместитель председателя правления АО «КЦГЧП» (2017-2019).

На занимаемой должности - с мая 2019 года.

назад (1973) родиласьзаместитель акима Акмолинской области.

Уроженец в Карагандинской области.

Окончил Карагандинский университет им. Е.А. Букетова (1996), Кокшетауский институт экономики и менеджмента (2008).

Трудовой стаж: лаборант кафедры нормальной физиологии Карагандинского государственного медицинского института (1990-1997); учитель в Каройской средней школе Карагандинской области, школе № 8 г. Астана (1997-2000); главный специалист отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима г. Степногорск, Начальник сводно-аналитического отдела аппарата акима, Начальник отдела внутренней политики г. Степногорск (2003-2008); начальник отдела внутренней политики г. Кокшетау (2008-2012); заместитель акима г. Кокшетау (2012-10.2019); руководитель ГУ «Управление внутренней политики Акмолинской области» (10.2019-10.2022).

На занимаемой должности с октября 2022 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (12.2019).