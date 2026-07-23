23 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

53 года назад (1973) родилась АМРЕНОВА Алтынай Байкадамовна — заместитель акима Акмолинской области.

Фото: Kazinform

Родилась в селе Киевка Карагандинской области. Окончила Карагандинский университет им. Е. А. Букетова (1996) специальность «Филолог, преподаватель русского языка и литературы»; Кокшетауский институт экономики и менеджмента (2008) бакалавр государственного управления.

Трудовая деятельность: лаборант кафедры нормальной физиологии Карагандинского государственного медицинского института (1990-1997); учитель в Каройской средней школе Карагандинской области, школе № 8 г. Астана (1997-2000); главный специалист отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима г. Степногорск, начальник сводно-аналитического отдела аппарата акима, начальник отдела внутренней политики г. Степногорск (2003-2008); начальник отдела внутренней политики г. Кокшетау (2008-2012); заместитель акима г. Кокшетау (2012-2019); руководитель ГУ «Управление внутренней политики Акмолинской области» (10.2019-10.2022).

На занимаемой должности — с октября 2022 года.

46 лет назад (1980) родился КАППЕЛЬ Юрий Егорович — директор Департамента внутреннего аудита министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в Аршалынском районе Акмолинской области. Высшее образование по специальностям «Экономист», «Юрист».

Трудовая деятельность: главный специалист Управления бюджетного планирования Департамента финансового регулирования Министерства транспорта и коммуникаций РК (2001-2005); начальник отдела бюджетного планирования Управления бюджетного планирования Департамента финансового регулирования Министерства транспорта и коммуникаций РК (2005-2008); начальник управления бюджетного планирования и работы с предприятиями транспортно-коммуникационного комплекса Финансового департамента Министерства транспорта и коммуникаций РК (2008-2013); заместитель директора Департамента финансов и государственных закупок Министерства транспорта и коммуникаций РК (2013-2014); заместитель директора Департамента финансов Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2017); директор Департамента внутреннего аудита Министерства по инвестициям и развитию РК (2017-2023); директор Бюджетного департамента Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2023-2024); директор Департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства Промышленности и строительства Республики Казахстан (2024).

На занимаемой должности — с декабря 2024 года.

45 лет назад (1981) родился ИМАНБАЕВ Айдос Бейбитович — председатель Президиума Республиканской Палаты частных судебных исполнителей РК.

Фото: из личного архива Айдоса Иманбаева

Родился в городе Абай Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова (2003) специальность правоведение.

Трудовая деятельность: судебный исполнитель Казыбекбийского территориального участка г. Караганды Администратора судов Карагандинской области (2005-2006); ведущий специалист Департамента по организации исполнительного производства Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан (2006-2007); главный специалист Департамента по организации исполнительного производства Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан (2007-2008); начальник управления правового обеспечения и международно-правовых связей Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан (2008-2010); начальник управления организационного и кадрового обеспечения Комитета по исполнению судебных актов Министерства юстиции Республики Казахстан (2010-2011); частный судебный исполнитель исполнительного округа г. Астана (2011-2018); директор Учреждения «Учебный центр частных судебных исполнителей и их помощников» (2018-2022); председатель Правления Республиканской Палаты частных судебных исполнителей РК (2022-2026).

37 лет назад (1989) родился СЕРИКУЛЫ Абзал — руководитель Управления цифровых технологий области Абай.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национально-технический университет имени К. И. Сатпаева (2011) специальность «Радиотехника, электроника и телекоммуникация»; Казахстанско-Американский свободный университет (2013) специальность «Менеджмент».

Трудовая деятельность: электромеханик Филиала АО «Транстелеком» в Усть-Каменогорске — «Өскементранстелеком» (2011-2012); инженер связи Филиала АО «Транстелеком» в г. Усть-Каменогорск — «Өскементранстелеком» (2012); инженер связи ЦАТС 2 категории Филиала АО «Транстелеком» в г. Усть-Каменогорск — «Өскементранстелеком» (2012); инженер связи ЦАТС 1 категории Филиала АО «Транстелеком» в Усть-Каменогорске — «Өскементранстелеком» (2012-2016); инженер-электроник ЦАТС Филиала АО «Транстелеком» в Усть-Каменогорске — «Өскементранстелеком» (2016-2017); ведущий инженер связи ЦАТС Филиала АО «Транстелеком» в Усть-Каменогорске — «Өскементранстелеком» (2017-2018); технический директор Филиала АО «Транстелеком» в Семее — «Семейтранстелеком» (2018-2020); управляющий директор Филиала АО «Транстелеком» в Семее — «Семейтранстелеком» (2020-2021); управляющий директор Филиала АО «Транстелеком» в Актау — «Актаутранстелеком» (2021-2022); директор ТОО «АДМ СпецСвязь», Семей (2023-2024).

На занимаемой должности — с июля 2024 года.