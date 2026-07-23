23 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день китов и дельфинов

Этот день, направленный на защиту не только китов, но и всех морских млекопитающих в целом, появился в 1986 году, когда по решению Международной китобойной комиссии был введен запрет на китовый промысел. Этот запрет положил конец более чем 200-летней истории истребления китов.

СОБЫТИЯ

В 1992 году были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Грузия (нынешнее официальное название — Грузия).

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Колумбия.

В 1999 году был принят Закон Республики Казахстан «О средствах массовой информации», регулирующий общественные отношения в области средств массовой информации, устанавливающий государственные гарантии и их свободы в соответствии с Конституцией Республики Казахстан.

В 2004 году в Казахстане был создан Банк качества нефти. База данных углеводородного сырья компаний, ведущих добычу в Казахстане, позволяет идентифицировать партии нефти на различных этапах ее транспортировки, перевалки, хранения.

В 2010 году в ходе визита в Астану и Алматы Комиссия по финансам Сената Франции через своего председателя Жана Артюи объявила о предоставлении финансовой гуманитарной помощи в интересах семей, пострадавших в результате смыва плотины в селе Кызылагаш.

Посольство Франции объявило о перечислении суммы в 30 тысяч евро (5,7 млн тенге) на счет «Фонда Жансугуров». Данная сумма использована для снабжения сжиженным газом 560 домов в селе Кызылагаш, а также покупку газовых плит.

В 2019 году на космодром Байконур для предполетной подготовки был доставлен антропоморфный робот Skybot F-850. Человекоподобный робот Skybot F-850 создан компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Всего на орбите он пробыл 1,5 недели, затем вернулся на Землю.

В 2019 году АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (АКК МЦРИАП) РК и Международная организация спутниковой связи Intelsat Global Sales & Marketing Ltd (Intelsat GS& M) подписали соглашение о сотрудничестве.

Также во время встречи представителей АО «РЦКС» и Intelsat GS& M был обсужден вопрос создания в перспективе совместного спутника связи, а также новых возможностей использования казахстанского телепорта на базе Центра космической связи «Коктерек» в Алматинской области.

В 2021 году казахстанский актер Еркебулан Дайыров стал лучшим азиатским актером на кинофестивале World Film festival в Каннах. Награду он получил за роль в фильме «Подсолнух» режиссера Эли Гильман.

В 2021 году братья Артем и Александр Кулик из Костаная покорили одну из самых высоких горных вершин мира — Эльбрус. Братья Кулик — мастера спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

В 2021 году в Кокшетау состоялось открытие крупнейшего в СНГ и единственного по обслуживанию полной линейки сельскохозяйственной техники марки «John Deer» в северном регионе сервисного центра.

В 2024 году на международном транзитном коридоре Талдыкорган-Усть-Каменогорск открыто движение по новой четырехполосной дороге. Этот 38-километровый участок, соединяющий Талдыкорган с поселком Кызылагаш, является частью масштабной реконструкции автодороги протяженностью 768 км. Запуск новой дороги — это важный шаг в развитии транспортного потенциала региона.

В 2025 году согласно данным Speedtest Global Index, в рейтинге стран по скорости мобильного интернета Казахстан стал абсолютным лидером среди стран СНГ, причём с существенным отрывом. Кроме того, Казахстан поднялся на три строчки и занял 47-е место из 103. Средняя скорость мобильного интернета в РК достигла 87,27 Мбит/с.

В 2025 году сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» МЧС РК зарегистрировано землетрясение. Сейсмособытие зафиксировано в Восточно-Казахстанской области.