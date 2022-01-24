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23 иностранца выдворили из страны в Актюбинской области

24 Января 2022 14:20
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23 иностранца выдворили из страны в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 23 иностранца выдворены из страны в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В целях пресечения каналов незаконной миграции, выявления иностранцев, занимающихся незаконной трудовой деятельностью, и усиления контроля за пребыванием иностранцев на территории области сотрудниками полиции на постоянной основе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант».

За нарушения миграционного законодательства к административной ответственности привлечено 1824 человек.

Помимо этого, по области за 2021 год в порядке ГПК выдворено 23 иностранцев, выявлено семь фактов умышленного незаконного пересечения государственной границы Республики Казахстан, шесть фактов организации незаконной миграции и один факт неоднократного нарушения правил привлечения и использования в РК иностранной рабочей силы.

104 гражданина привлечены к административной ответственности за двойное гражданство.

Кроме того, с начала года сотрудниками миграционной службы оказано 230 200 государственных услуг.

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#Актюбинская область   #Борьба с преступностью  
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