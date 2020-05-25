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23 грузовых вагона сошли с рельсов в Костанайской области

25 Мая 2020 11:50
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23 грузовых вагона сошли с рельсов в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сход грузовых вагонов произошел в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

«24 мая 2020 года в 14:40 ч. при следовании грузового поезда по перегону Казанбасы-Апановка участка Кушмурун-Тобол Костанайской области машинист применил экстренное торможение из-за падения давления воздуха между вагонами по данным манометра локомотива. Состав с порожными вагонами следовал при скорости 68-70 км/час (на данном участке установленная скорость – 70 км/час). В результате осмотра локомотивной бригадой выявлен сход с рельс 23 вагонов, повреждение опоры контактной сети, железнодорожного пути. В данный момент продолжаются работы по ликвидации последствий схода», - сообщила пресс-служба КТЖ.

По информации компании, создана комиссия с участием представителей руководства АО «НК «КТЖ» и АО «КТЖ-Грузовые перевозки» по расследованию причин произошедшего.


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Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия,
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