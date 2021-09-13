23 футболиста дебютировали в Премьер-лиге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 футболиста сыграли свои первые матчи в Премьер-лиге в матчах 20-го тура, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Больше всего дебютантов в этом туре у «Шахтера» — 4. Ни одного дебютанта у «Кызыл-Жара», «Акжайыка» и «Тобола».

Все дебютанты Премьер-Лиги в матчах 20-го тура:

Бон-Филь Калеб Бименьимана («Кайсар»)

Фатос Бечирай («Астана»)

Родригеш Аллеф («Атырау»)

Владимир Медведь («Атырау»)

Евгений Чумак («Туран»)

Фархадбек Мусабеков («Туран»)

Самир Фазли («Туран»)

Владимир Хозин («Шахтер»)

Эдин Рустемович («Шахтер»)

Евгений Шикавка («Шахтер»)

Арамис Кузин («Шахтер»)

Владислав Охрончук («Жетысу»)

Угочукву Одуэньи («Жетысу»)

Тенгиз Цикаридзе («Жетысу»)

Йоахим Адукор («Актобе»)

Дмитрий Коркишко («Актобе»)

Эривалдо («Тараз»)

Канат Аширбай («Ордабасы»)

Маки Баньяк («Кайрат»)

Рикарду Алвеш («Кайрат»)

Ненад Гаврич («Каспий»)

Милош Станоевич («Каспий»)

Владимир Хващинский («Каспий»).