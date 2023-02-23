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23 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Редактор:  
Ринат Дусумов
23 Февраля 2023, 08:00
23 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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93 года назад (1930-2019) родился ИДИРИСОВ Абильфаиз Идирисович - видный ученый, публицист, писатель и профессор, заслуженный деятель Казахстана.

Родился в Костанайской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова.

Трудовая деятельность: после университета начал работать в качестве литературного сотрудника в редакции республиканской детской газеты «Қазақстан пионері», затем был назначен редактором этого печатного издания; работал на радио, в республиканских детских молодежных изданиях.

Один из опытнейших педагогов Казахского национального университета имени аль-Фараби за свою творческую жизнь написал около восьмисот публицистических статей, очерков, учебных и методических пособий по таким дисциплинам, как «История казахской журналистики», «Очерк как жанр журналистики», «Оформление печатных изданий» и многие другие.

Абильфаиз Идрисов известен также как автор знаменитого романа «Таншолпан». Произведение в свое время было тепло принято казахской аудиторией. Эта подлинная история счастливой и горячей любви имеет огромное воспитательное значение для молодежи.

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63 года назад (1960) родился ОСИПОВ Марат Сапарович - почетный сотрудник Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, генерал-лейтенант.

Родился в Акмолинской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт (1983); Высшие курсы КГБ СССР, г. Минск (1987).

Трудовая деятельность: служба на исполнительских и руководящих должностях подразделений КНБ Республики Казахстан (1986-1999); служба в подразделениях Службы охраны Президента Республики Казахстан (1999-2001); служба на руководящих должностях подразделений КНБ Республики Казахстан (2001-2013); начальник департамента КНБ Республики Казахстан по г. Алматы (2013-2016); заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (2016-2021).

Награжден орденами «Даңқ», «Айбын» 2 ст.; медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

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63 года назад (1960) родился НУРПЕИСОВ Сапарбек Айтуович - начальник Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Родился в Таджикской ССР. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист.

Трудовая деятельность: стажер прокуратуры г. Жанатас Жамбылской области (1985-1986); старший следователь прокуратуры г. Жанатас Жамбылской области (1986-1991); старший следователь прокуратуры Луговского района Жамбылской области (1991-1992); старший помощник прокурора г. Жанатас (1992-1993); старший помощник прокурора Жамбылской транспортной прокуратуры (1993-1995); прокурор отдела общего надзора прокуратуры г. Алматы (01.1996-02.1996); исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за следствием и дознанием прокуратуры г. Алматы (02.1996-03.1996); старший прокурор отдела общего надзора прокуратуры г. Алматы (06.1996-07.1996); начальник отдела за соблюдением прав и свобод человека и гражданина прокуратуры г. Алматы (1996-1997); заместитель начальника управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры г. Алматы (04.1997-06.1997); заместитель генерального директора по правовым вопросам, экономической безопасности СЭЗ «Маймак» Кыргызской Республики, заместитель акима Таласской области (1997-1998); старший прокурор управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере департамента Генеральной прокуратуры РК (02.1998-11.1998); начальник отдела по надзору за применением законов в социальной сфере департамента по надзору за применением законов в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры РК (1998-2000); заместитель начальника департамента - начальник отдела по надзору за применением законодательства в социальной сфере Генеральной прокуратуры РК (2000-2001); заместитель начальника департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры РК (02.2001-10.2001); первый заместитель прокурора Атырауской области (2001-2002); заместитель прокурора г. Астаны (2002-2005); заместитель начальника департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры РК (2005-2009); заместитель начальника департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК (2009-2010); заместитель начальника департамента по надзору за законностью уголовного процесса Генеральной прокуратуры РК (2010-2011); заместитель начальника департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК (2011-2012); прокурор Кызылординской области (2012-2016); прокурор Западно-Казахстанской области (2016-2018).

На занимаемой должности - с декабря 2018 года.

Награжден орденом «Айбын» ІІ ст.; медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл, «Астананың 10 жылдығына»; Почетными грамотами Генерального прокурора, министра юстиции, НДП «Нур Отан».

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59 лет назад (1964) родился КОЖАЕВ Марат Шадетканович - первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР (1989); Академию МВД Республики Казахстан, юрист (2001).

Трудовая деятельность: милиционер изолятора временного содержания отдела внутренних дел Каскеленского района управления внутренних дел Алматинской области (1984-1985); слушатель Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел ССР (1985-1989); следователь Илийского, Каскеленского районов управления внутренних дел Алматинской области (1989-1996); старший следователь, начальник отдела управления государственного следственного комитета по Алматинской области (1996-1997); начальник отдела по расследованию тяжких преступлений следственной службы управления внутренних дел Алматинской области; начальник отдела следственной службы управления внутренних дел Алматинской области (07.1997-11.1997); заместитель начальника следственной службы Восточного управления внутренних дел на транспорте (1997-2001); заместитель начальника следственного управления, начальник управления дознания, начальник следственного управления городского управления внутренних дел г. Алматы (2001-2004); заместитель начальника департамента внутренних дел г. Алматы (2004-2007); заместитель начальника департамента (по вопросам следствия) по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г. Алматы (2007-2009); заместитель начальника департамента внутренних дел Жамбылской области (2009-2012); председатель следственного комитета Министерства внутренних дел РК (2012-2014); начальник департамента внутренних дел Павлодарской области (2014-2017); начальник департамента полиции г. Астана (2017-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

Награжден медалью «За безупречную службу» 3-й ст.; нагрудным знаком «Заслуженный работник МВД».

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55 летназад (1968) родился ШПЕКБАЕВ Руслан Нуртолеуович - заместитель министра обороны Республики Казахстан, генерал-лейтенант.

Родился в Семипалатинской (ныне - Абайской) области. Окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище (1989); Военный артиллерийский университет Вооруженных Сил Российской Федерации (2003); Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2011).

Трудовая деятельность: проходил воинскую службу на должностях офицерского состава от командира взвода до первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РК; командир взвода, командир батареи, командир дивизиона (с 1989 года); проходил войсковую практику в артиллерийской школе Бундесвера ФРГ (1994-1995); начальник штаба - заместитель командира артиллерийского полка армейского корпуса (1996-1997); командир артиллерийского полка мотострелковой дивизии (с 1997 года); заместитель командира дивизии (по огневому поражению) - начальник отделения ракетных войск и артиллерии управления механизированной дивизии (2003-2004); заместитель командующего войсками регионального командования по огневому поражению - начальник ракетных войск и артиллерии рода войск управления командующего войсками регионального командования «Восток» (с 2004 года); заместитель начальника кафедры оперативного искусства факультета военного и государственного управления Национального университета обороны (2011-2012); заместитель начальника департамента - начальник управления департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных Сил РК (2012-2013); начальник департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных Сил РК (2013-2017); первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан (2017-2020).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.

Награжден орденом «Даңқ» ІІ ст., 14 медалями.

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48 лет назад (1975) родился КАЙНАРБЕКОВ Асхат Канатович - председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, юриспруденция (1997); Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, экономика (2003); Московский государственный университет им. М. Ломоносова, мастер делового администрирования (2006); Гарвардскую бизнес-школу (2009); Колумбийский университет, магистр государственного управления по экономике (2016).

Трудовая деятельность: специалист второго департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан (с 1998 года); в разные годы в Министерстве иностранных дел занимал должности референта, атташе, третьего секретаря, и.о. второго секретаря, а также работал в коммерческом секторе; заместитель акима Талгарского района Алматинской области (2001-2010); заместитель акима Акмолинской области (2010-2018); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2018-2019).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.


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