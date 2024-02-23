23 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

60 лет назад (1964) родился КОЖАЕВ Марат Шадетканович - первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба МВД РК

Родился в Алматинской области. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР (1989); Академию МВД Республики Казахстан, юрист (2001).

Трудовая деятельность: милиционер изолятора временного содержания отдела внутренних дел Каскеленского района управления внутренних дел Алматинской области (1984-1985); слушатель Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел ССР (1985-1989); следователь Илийского, Каскеленского районов управления внутренних дел Алматинской области (1989-1996); старший следователь, начальник отдела управления государственного следственного комитета по Алматинской области (1996-1997); начальник отдела по расследованию тяжких преступлений следственной службы управления внутренних дел Алматинской области; начальник отдела следственной службы управления внутренних дел Алматинской области (1997); заместитель начальника следственной службы Восточного управления внутренних дел на транспорте (1997-2001); заместитель начальника следственного управления, начальник управления дознания, начальник следственного управления городского управления внутренних дел г. Алматы (2001-2004); заместитель начальника департамента внутренних дел г. Алматы (2004-2007); заместитель начальника департамента (по вопросам следствия) по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г. Алматы (2007-2009); заместитель начальника департамента внутренних дел Жамбылской области (2009-2012); председатель следственного комитета Министерства внутренних дел РК (2012-2014); начальник департамента внутренних дел Павлодарской области (2014-2017); начальник департамента полиции г. Астана (2017-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

Награжден медалью «За безупречную службу» 3-й ст.; нагрудным знаком «Заслуженный работник МВД».

56 лет назад (1968) родился ШПЕКБАЕВ Руслан Нуртолеуович - заместитель начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности.

Фото: qonaev-gorod.kz

Родился в Семипалатинской (ныне - Абайской) области. Окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище (1989); Военный артиллерийский университет Вооруженных Сил Российской Федерации (2003); Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2011).

Трудовая деятельность: проходил воинскую службу на должностях офицерского состава от командира взвода до первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РК; командир взвода, командир батареи, командир дивизиона (с 1989 года); проходил войсковую практику в артиллерийской школе Бундесвера ФРГ (1994-1995); начальник штаба - заместитель командира артиллерийского полка армейского корпуса (1996-1997); командир артиллерийского полка мотострелковой дивизии (с 1997 года); заместитель командира дивизии (по огневому поражению) - начальник отделения ракетных войск и артиллерии управления механизированной дивизии (2003-2004); заместитель командующего войсками регионального командования по огневому поражению - начальник ракетных войск и артиллерии рода войск управления командующего войсками регионального командования «Восток» (с 2004 года); заместитель начальника кафедры оперативного искусства факультета военного и государственного управления Национального университета обороны (2011-2012); заместитель начальника департамента - начальник управления департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных Сил РК (2012-2013); начальник департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных Сил РК (2013-2017); первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан (2017-2020); заместитель министра обороны Республики Казахстан (2020-2023).

На занимаемой должности - с сентября 2023 года.

Награжден орденом «Даңқ» ІІ ст., 14 медалями.

46 лет назад (1978) родился МУХАМЕДЧИНОВ Азамат Маратович - заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Родился в поселке Асу-Булак Уланского района Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, специальность «Учитель музыки»; Восточно-Казахстанский Региональный университет, специальность «Экономика и бизнес».

Трудовая деятельность: учитель пения средней школы села Бакырчик Жарминского района (1998-2001); концертмейстер, Руководитель кружка домбры с совмещением уроков музыки многопрофильной школы-гимназии «Шанырак» города Риддера (2001-2008); директор КГКП «Дворец культуры» города Риддера (2008-2010); начальник отдела культуры и развития языков города Риддера (2010-2012); руководитель отдела культуры и развития языков Усть-Каменогорска (2013-2016); руководитель аппарата акима Восточно-Казахстанской области, Руководитель управления культуры, архивов и документации ВКО (2016-2020); руководитель Управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области (2020-2021).

На занимаемой должности - с июля 2021 года.

46 лет назад (1978) родилась АБДУКАДЫРОВА Джамиля Юсупжановна - заместитель директора Архива Президента Республики Казахстан.

Фото: archive.president.kz

Окончила университет «Туран», специальность «юрист» (1999).

Трудовая деятельность: специалист, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела комплектования и документации Архива Президента РК (2003-2013); руководитель управления комплектования и документации Архива Президента РК (2013-2014); руководитель управления обеспечения сохранности и государственного учета архивных фондов Архива Президента РК (2014-2015); заместитель директора Архива Президента РК (2015-2018); директор Архива Президента Республики Казахстан (08.2018-02.2022).

Также в этот день родились:

94 года назад (1930-2019) родился ИДРИСОВ Абильфаиз Идирисович - видный ученый, публицист, писатель и профессор, заслуженный деятель Казахстана.

Фото: bilimdinews.kz

Родился в Костанайской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова.

Трудовая деятельность: после университета начал работать в качестве литературного сотрудника в редакции республиканской детской газеты «Қазақстан пионері», затем был назначен редактором этого печатного издания; работал на радио, в республиканских детских молодежных изданиях.

Один из опытнейших педагогов Казахского национального университета имени аль-Фараби, за свою творческую жизнь написал около восьмисот публицистических статей, очерков, учебных и методических пособий по таким дисциплинам, как «История казахской журналистики», «Очерк как жанр журналистики», «Оформление печатных изданий» и многие другие.

Абильфаиз Идрисов известен также как автор знаменитого романа «Таншолпан». Произведение в свое время было тепло принято казахской аудиторией. Эта подлинная история счастливой и горячей любви имеет огромное воспитательное значение для молодежи.