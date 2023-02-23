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23 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

Редактор:  
Ринат Дусумов
23 Февраля 2023, 07:00
23 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1990 году было опубликовано Постановление Верховного Совета Казахской ССР «О председателе Верховного Совета Казахской ССР». Согласно постановлению на эту должность был выбран Н.А. Назарбаев.

В 1993 году в Доме дружбы в Алматы было создано общество дружбы «Казахстан - Венгрия».

В 1995 году в Лондоне был открыт Дом Абая - культурный центр Казахстана в Великобритании. В Доме Абая проходили литературные вечера, встречи с деятелями культуры мира.

В 2007 году в Мангистауской области был образован новый Мунайлинский район. Этот район является пятым по счету как административно-территориальная единица региона. Его территория - 49 тысяч 189 гектаров. В нее вошла часть территории, до этого относящаяся к городу Актау, а также Мангистаускому, Каракиянскому и Тупкараганскому районам.

В 2011 году вышли в свет издания писателя Табыла Кульяса «Қан жоса ғасыр», «Қырғын», «Қан кешу», повествующие о массовых политических репрессиях и голодоморе в 20-30 годы прошлого столетия, в которых рассказывается об ужасных последствиях экономического кризиса, который привел к обнищанию народа и вылился в голод.

В работе над книгами автор использовал секретные документы Объединенного государственного политического управления и Народного комиссариата внутренних дел, архивов Оренбурга, Орска, Барнаула и Кемерово.

В 2012 году в качестве ассоциированного члена Национальный банк РК был принят в Совет по исламским финансовым услугам. Членство в этой авторитетной организации позволит Нацбанку получать эффективное содействие от ее участников в деле внедрения и регулирования исламских финансовых услуг в Казахстане.

В 2012 году Республика Казахстан стала 24-м членом Глобального партнерства против распространения оружия массового уничтожения «Группы восьми». В ходе встречи в Вашингтоне экспертов глобального партнерства торжественно было объявлено о принятии Казахстана в ГП в качестве страны-реципиента.

В 2015 году на заседании Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в Вене Республика Казахстан назначена сопредседателем конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ на период 2015-2017 годов.

В 2015 году Казахской классической гимназии города Петропавловска присвоено имя лауреата Государственной премии Казахстана, драматурга Сафуана Шаймерденова. На церемонии открытия мемориальной доски народному писателю присутствовали представители общественности, деятели культуры, близкие родственники.

В 2017 году медалью Организации Объединенных Наций по итогам участия в миссии в Республике Кот-д'Ивуар за безупречное и образцовое выполнение требований, предъявляемых к военным наблюдателям, награжден казахстанский офицер Асылхан Амангалиулы. В качестве военного наблюдателя он принимал участие в миссии ООН по поддержанию мира и безопасности в течение одного года.

В 2018 году в Брюсселе, в здании Европейской службы внешнеполитической деятельности, открылась фотовыставка, посвященная 25-летней годовщине с момента установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Европейским союзом. Экспозиция была организована посольством РК в Брюсселе при поддержке европейской стороны. На фотовыставке были представлены 18 работ, которые раскрывали красоту заповедных уголков Казахстана и городских пейзажей нашей страны.

В 2022 году Казахстан принял предложение и был утвержден в качестве страны - сопредседателя Наблюдательной группы Болонского процесса (Bologna follow-Up Group - BFUG) наряду с Чехией.

Сопредседательство Казахстана в BFUG - это высокая ответственность и признание нашей страны на международном уровне. В составе Болонского процесса 48 стран, среди которых Швейцария, Франция, Великобритания, Испания, Италия и др. И предложение о председательстве Казахстана свидетельствует о повышении имиджа казахстанской системы высшего образования в европейском образовательном пространстве.

В 2022 году в чешском городе Гавиржове карагандинец Алан Курмангалиев одержал победу в юношеском турнире по настольному теннису WTT Youth Contender. Он стал лучшим в возрастной категории до 15 лет.


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