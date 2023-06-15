23 человека задержали за незаконную добычу золота в области Улытау

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Уроженец Жамбылской области организовал незаконную добычу золота в области Улытау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В результате спецоперации, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции области Улытау пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной добычей золота в Жанааркинском районе. На месте задержаны 23 человека, в том числе организатор подпольного предприятия 29-летний житель Жамбылской области. Выяснилось, подозреваемые с открытой разработки получали золотосодержащую руду, затем ее дробили и промывали. С места происшествия полицейские изъяли граммовые весы, дробильный станок, более 2 тонн золотосодержащей руды, около 70 гр золота. Также изъято 7 единиц специальной техники – грузовики, самосвалы, экскаватор, а также пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Начато досудебное расследование по статье 295-1 УК РК «Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы», статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», статье 288 УК РК «Незаконное изготовление оружия».

Проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение. В настоящее время ведутся следственные действия.