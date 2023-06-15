Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

23 человека задержали за незаконную добычу золота в области Улытау

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Июня 2023, 16:51
23 человека задержали за незаконную добычу золота в области Улытау

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Уроженец Жамбылской области организовал незаконную добычу золота в области Улытау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В результате спецоперации, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции области Улытау пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной добычей золота в Жанааркинском районе. На месте задержаны 23 человека, в том числе организатор подпольного предприятия 29-летний житель Жамбылской области. Выяснилось, подозреваемые с открытой разработки получали золотосодержащую руду, затем ее дробили и промывали. С места происшествия полицейские изъяли граммовые весы, дробильный станок, более 2 тонн золотосодержащей руды, около 70 гр золота. Также изъято 7 единиц специальной техники – грузовики, самосвалы, экскаватор, а также пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Начато досудебное расследование по статье 295-1 УК РК «Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы», статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», статье 288 УК РК «Незаконное изготовление оружия».

Проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение. В настоящее время ведутся следственные действия.


Борьба с преступностью   Криминал   Улытауская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США