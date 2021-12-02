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23 человека заболели коронавирусом в Алматинской области

2 Декабря 2021 14:26
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23 человека заболели коронавирусом в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 23 случая коронавируса зарегистрировано в Алматинской области за последние сутки, из них 95,7% симптомных, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, на сегодняшний день в области зарегистрировано 57 327 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них с симптомами - 42 845.

«Превышение областного показателя заболеваемости отмечается в городах Талдыкорган, Текели и Каратальском, Коксуском, Балхашском, Ескельдинском, Уйгурском, Талгарском, Панфиловском районах», - отметили в ведомстве.

Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели на одном уровне - 0,1%.

«Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 0,2% (28 случаев) районе и в городе Капшагае - 0,2% (9 случаев)», - добавили в ДСЭК.


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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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