23 человека заболели коронавирусом в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 23 случая коронавируса зарегистрировано в Алматинской области за последние сутки, из них 95,7% симптомных, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, на сегодняшний день в области зарегистрировано 57 327 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них с симптомами - 42 845.

«Превышение областного показателя заболеваемости отмечается в городах Талдыкорган, Текели и Каратальском, Коксуском, Балхашском, Ескельдинском, Уйгурском, Талгарском, Панфиловском районах», - отметили в ведомстве.

Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели на одном уровне - 0,1%.

«Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 0,2% (28 случаев) районе и в городе Капшагае - 0,2% (9 случаев)», - добавили в ДСЭК.