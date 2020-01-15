23 человека спасли на дорогах Карагандинской области минувшей ночью

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области ведут аварийно-спасательные работы на автодорогах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ночь на 15 января в Осакаровском районе в 4 км от села Русская Ивановка из снежного заноса спасатели эвакуировали в город Темиртау 3 человека. Кроме того, на 5 км автодороги Осакаровка - Нура из застрявшей в снежном заносе легковой автомашины было спасено 6 человек, в том числе 2 детей, которые были доставлены в посёлок Осакаровка.









В Бухар-Жырауском районе на объездной дороге села Уштобе из снежного заноса отбуксирована на очищенный участок дороги легковая автомашина, в которой находились 3 человека.

Также две спасательные операции были проведены в Абайском районе. В 04:25 на 6 км автодороги Жартас - Вольный из неисправного автомобиля были спасены и доставлены в город Абай 5 человек. В 06:50 на 2 км автодороги Карагога - Жартас спасатели из снежного заноса отбуксировали на очищенный участок дороги автомобиль, в котором находилось 3 человека.

В 07:30 в Шетском районе на 843 км автодороги Алматы - Екатеринбург из неисправного легкового автомобиля было спасено 3 человека, в том числе 1 ребенок. Спасенные были доставлены в посёлок Аксу-Аюлы.

В медицинской помощи спасенные не нуждались.









Спасатели обращаются к водителям транспортных средств: в условиях низких температур, заснеженности дорог и гололеда рекомендуется по возможности воздержаться от поездок; при ограниченной видимости избирать умеренную скорость, следить за информацией о состоянии автодорог, тщательно проверять исправность автомобиля.

«Особое внимание мерам безопасности просим уделить владельцев и водителей общественного транспорта и автомобилей с дизельными двигателями. Также рекомендуем населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния», - обратились в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.