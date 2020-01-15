+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -5 °С
USD 379.34 EUR 422.21
RUB 6.18 CNY 55.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

23 человека спасли на дорогах Карагандинской области минувшей ночью

15 Января 2020 14:40
Поделиться:
23 человека спасли на дорогах Карагандинской области минувшей ночью

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области ведут аварийно-спасательные работы на автодорогах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Шесть человек эвакуировали из снежного перемета в Акмолинской области
11 человек спасены на дорогах Карагандинской области

В ночь на 15 января в Осакаровском районе в 4 км от села Русская Ивановка из снежного заноса спасатели эвакуировали в город Темиртау 3 человека. Кроме того, на 5 км автодороги Осакаровка - Нура из застрявшей в снежном заносе легковой автомашины было спасено 6 человек, в том числе 2 детей, которые были доставлены в посёлок Осакаровка.



В Бухар-Жырауском районе на объездной дороге села Уштобе из снежного заноса отбуксирована на очищенный участок дороги легковая автомашина, в которой находились 3 человека.

Также две спасательные операции были проведены в Абайском районе. В 04:25 на 6 км автодороги Жартас - Вольный из неисправного автомобиля были спасены и доставлены в город Абай 5 человек. В 06:50 на 2 км автодороги Карагога - Жартас спасатели из снежного заноса отбуксировали на очищенный участок дороги автомобиль, в котором находилось 3 человека.

В 07:30 в Шетском районе на 843 км автодороги Алматы - Екатеринбург из неисправного легкового автомобиля было спасено 3 человека, в том числе 1 ребенок. Спасенные были доставлены в посёлок Аксу-Аюлы.

В медицинской помощи спасенные не нуждались.



Спасатели обращаются к водителям транспортных средств: в условиях низких температур, заснеженности дорог и гололеда рекомендуется по возможности воздержаться от поездок; при ограниченной видимости избирать умеренную скорость, следить за информацией о состоянии автодорог, тщательно проверять исправность автомобиля.

«Особое внимание мерам безопасности просим уделить владельцев и водителей общественного транспорта и автомобилей с дизельными двигателями. Также рекомендуем населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния», - обратились в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Другие государственные органы,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив