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23 человека спасли из снежных заносов в Актюбинской области

12 Ноября 2021 14:29
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23 человека спасли из снежных заносов в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки из снежных заносов на дорогах Актюбинской области было спасено 23 человека. В связи с ухудшением погодных условий, метелью было ограничено движение на трассе «Самара-Шымкент», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

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«Вчера в связи с ухудшением погодных условий с 12:15 было ограничено движение для грузовых автотранспортных средств на участке автодороги «Самара-Шымкент» от поселка Белогорка до поселка Карабутак. Из снежных заносов силами ДЧС спасены 23 человека, в том числе 3 детей», - отметили в пресс-службе ДЧС.

В Хромтауском районе, на автодороге «Самара-Шымкент» с 6 автотранспортных средств из снежных заторов спасено 20 человек, из них 3 детей. В Алгинском районе, вблизи села Бескоспа из снежных заторов в степи было спасено 2 человека, которые более 6 часов просидели в неисправной технике марки «Нива».

В Актобе, в районе кольцевой дороги у скотного рынка был спасен 1 человек, который остался зажатым в машине марки «ВАЗ-2110» при столкновении с фурой. После извлечения спасателями передан бригаде скорой помощи.

Во всех случаях водители, игнорируя штормовые предупреждения и не убедившись в исправности автомобиля, выезжали в дальнюю дорогу.

Чтобы не подвергать опасности свою жизнь и жизнь близких людей Департамент по ЧС Актюбинской области рекомендует следовать правилам. Перед тем как отправиться в зимнюю поездку, необходимо:

1.Внимательно изучить прогноз погоды;

2.Уточнить какие дороги могут быть закрыты для движения. Информацию можно уточнить по телефону службы спасения 112, а также при помощи мобильного приложения «Darmen»;

При получении официального штормового предупреждения от службы «112» воздержитесь от поездок и выездов из населенных пунктов.

3. У комплектовать машину дополнительным, но крайне нужным багажом, который позволит выжить в экстренной ситуации:

- канистра (минимум 20 л) с запасом топлива и воронка для заправки;

- термос с чаем и запас продуктов

- запасной комплект тёплой одежды.

Самое главное, чтобы автомобиль был в технически исправном состоянии.

Напомним, вчера из-за внезапно начавшегося снегопада на трассе Самара-Шымкент застряли большегрузы и образовалась пробка. В департаменте по ЧС прокомментировали ситуацию на дорогах.


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#Актюбинская область   #Происшествия   #Регионы   #Дороги   #Погода   #МЧС   #ДЧС   #Спасение  
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Автор:

Самал Ендибаева

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