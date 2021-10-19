23 человека пострадали от укусов скорпионов в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 23 жителя Атырауской области пострадали от укусов скорпионов в октябре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации службы «103», в период с 1 по 19 октября на пульт к диспетчерам поступило 23 вызова от жителей области, которых укусили скорпионы. В основном обращения поступают от жителей сельской местности, которые проживают в частных домах, где вероятнее всего водятся эти ядовитые насекомые. По приезду пострадавшим от укусов скорпионов оказывается первая помощь, при необходимости, в зависимости от состояния, производится госпитализация в стационары. Как правило, обратившиеся находятся под амбулаторным наблюдением врачей на дому», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

В настоящее время в стационарах детской областной больницы и областной больницы №1 пациентов с укусами скорпионов нет.

Как ранее сообщалось, скорпионы появились во дворах домов в Атырау.

