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    11:46, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    23 человека пострадали от укусов скорпионов в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 23 жителя Атырауской области пострадали от укусов скорпионов в октябре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «По информации службы «103», в период с 1 по 19 октября на пульт к диспетчерам поступило 23 вызова от жителей области, которых укусили скорпионы. В основном обращения поступают от жителей сельской местности, которые проживают в частных домах, где вероятнее всего водятся эти ядовитые насекомые. По приезду пострадавшим от укусов скорпионов оказывается первая помощь, при необходимости, в зависимости от состояния, производится госпитализация в стационары. Как правило, обратившиеся находятся под амбулаторным наблюдением врачей на дому», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

    В настоящее время в стационарах детской областной больницы и областной больницы №1 пациентов с укусами скорпионов нет.

    Как ранее сообщалось, скорпионы появились во дворах домов в Атырау.


    Теги:
    Атырауская область Главная Общество для mail.ru Происшествия
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