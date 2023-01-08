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23 человека эвакуировали из автобуса на трассе в Улытауской области

8 Января 2023, 20:08
23 человека эвакуировали из автобуса на трассе в Улытауской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – По дороге у автобуса сломались щетки стеклоочистителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«8 января в Улытауском районе автобус с 23 пассажирами застрял в пути на трассе Жезказган-Улытау. Граждане выехали из Жезказгана, но не смогли добраться до пункта назначения из-за погодных условий и технической неисправности транспортного средства, а именно поломки щеток стеклоочистителя», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ДЧС и ДП Улытауской области эвакуировали всех пассажиров и доставили в село Улытау. Для эвакуации людей предоставили одну единицу техники (Вахтовка). Пострадавших нет, граждане в медицинской помощи не нуждались.

Ранее трех пропавших человек нашли в Улытауском районе Улытауской области. Их обнаружили в зимовке Бурмаш.


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