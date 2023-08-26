23 августа стал самым жарким днем в Милане за 260 лет

РИМ. КАЗИНФОРМ - Среда стала самым жарким днем в Милане за последние 260 лет, сообщило в пятницу региональное агентство по охране окружающей среды Ломбардии. Средняя температура в течение дня составила 33 градуса по Цельсию, что на 0,2 градуса выше предыдущего рекорда в 32,8 градуса по Цельсию, установленного 11 августа 2003 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Наблюдения за температурой воздуха ведутся в Милане с 1763 года.

В Милане в среду был объявлен красный уровень опасности из-за жары, вызванной антициклоном Нерон.

Температура воздуха в городе будет оставаться высокой до конца недели. Как ожидается, волна жары уступит место более прохладной погоде.

В некоторых регионах ожидаются сильные дожди.