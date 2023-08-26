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    05:55, 26 Август 2023 | GMT +6

    23 августа стал самым жарким днем в Милане за 260 лет

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    РИМ. КАЗИНФОРМ - Среда стала самым жарким днем в Милане за последние 260 лет, сообщило в пятницу региональное агентство по охране окружающей среды Ломбардии. Средняя температура в течение дня составила 33 градуса по Цельсию, что на 0,2 градуса выше предыдущего рекорда в 32,8 градуса по Цельсию, установленного 11 августа 2003 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

    Наблюдения за температурой воздуха ведутся в Милане с 1763 года.

    В Милане в среду был объявлен красный уровень опасности из-за жары, вызванной антициклоном Нерон.

    Температура воздуха в городе будет оставаться высокой до конца недели. Как ожидается, волна жары уступит место более прохладной погоде.

    В некоторых регионах ожидаются сильные дожди.

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