23 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

79 лет назад (1944) родилась БАКТЫГЕРЕЕВА Акуштап Бактыгереевна - казахская поэтесса, заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

Родилась в Западно-Казахстанской области. Окончила Казахский государственный женский педагогический институт на филологическом факультете в г. Алматы (1966).

Трудовая деятельность: журналист областной газеты «Орал оңірі» г. Уральск, газеты «Октябрь туы» Талдыкурганской области, «Қазақ әдебиеті» г. Алматы (1966-1971); редактор киностудии «Қазахфильм» (1971-1972); редактор в журнале «Жулдыз» (1975-1981); руководитель литературного объединения «Қаламгер», председатель Западно-Казахстанского филиала Союза писателей Казахстана (с 2007 года).

В 1967 году был издан первый сборник стихов «Өрімтал». Затем изданы книги «Наз» (1969), «Қуанышым, іңкәрім» (1971), «Сені ойлаймын» (1973), «Аққанат» (1975), «Бақыт әні» (1978), «Жайық қызы», «Белокрылая» (1981), «Ақжелең» (1985), «Сүмбіле» (1990), «Ақшағала» (2001). Стихи поэтессы включены в сборники «Песня. Мечта. Любовь», «Чудесный сад» (1980) на русском языке. Лауреат премии журналов «Советская женщина», «Огонек» (1980).

Награждена орденом «Құрмет» (2005); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 25 жыл» (2016), «20 жыл Астана» (2018); нагрудными знаками «Тіл жанашыры» (2008), «20 лет полиции Республики Казахстан» (2015), «Желтоқсан оқиғасына - 30 жыл» (2016).

74 года назад (1949) родился БИЖАНОВ Ахан Хусаинович – государственный деятель, член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстан, председатель Алматинского городского Совета ветеранов.

Родился в Алма-Атинской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина (1971), инженер-электрик; Алма-Атинскую высшую партийную школу (1982), политолог.

Трудовой стаж: электрик, инженер-электромеханик завода железобетонных изделий №3 г.Алматы (1971-1973); заведующий отделом, секретарь Ленинского райкома ЛКСМ Казахстана (1973-1976); инструктор Ленинского райкома партии, заместитель секретаря парткома машиностроительного завода им. С.М. Кирова (1976-1980); заведующий отделом Ленинского райкома партии (1982); заместитель председателя Ленинского райисполкома (1983-1989); председатель Алатауского райисполкома, первый секретарь Алатауского райкома партии (1989-1992); председатель Алматинского городского Совета народных депутатов (1992); первый заместитель главы Алматинской городской администрации (1993); депутат Верховного Совета Республики Казахстан 13-го созыва, глава депутатской фракции партии «Народное единство Казахстана» (1994-1995); помощник президента, заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (1995-2000); заместитель, советник акима г.Алматы (2000-2005); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2005-2007), председатель Комитета по социально-культурному развитию Сената Парламента Республики Казахстан (2007-2017). Директор РГП «Институт философии, политологии и религиоведения» (2017-2021), председатель Алматинского городского Совета ветеранов (с 2021 года)

Награжден орденом «Құрмет» (2006) и юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

66 лет назад (1957) родилась ИСИМБАЕВА Гульмира Истайбековна - председатель Совета директоров НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая».

Родилась в Жамбылской области. Окончила Джамбульский педагогический институт, учитель русского языка и литературы (1978); Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1992).

Трудовая деятельность: учитель русского языка, организатор внеклассной работы Учаральской средней школы (1978-1990); секретарь, заместитель председателя Комитета ВС РК по вопросам развития науки и народного образования (1990-1993); директор департамента, начальник управления образования г. Алматы (1993-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, заместитель председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награждена орденами «Құрмет» (2009), «Парасат» (2016); медалями «За трудовое отличие» (2001), «Ыбырай Алтынсарин» (2007), медалью имени А.С. Пушкина (2003), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 250 жыл» (2016), «20 жыл Астана» (2018), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020); нагрудными знаками «Почётный работник образования Республики Казахстан», «Отличник образования Республики Казахстана», «Алтын барыс». Лауреат премии имени М.В. Ломоносова.

56 лет назад (1967) родилась ПЕРЕПЕЧИНА Ольга Валентиновна - заместитель председателя Сената Парламента Республики Казахстан.

Родилась в Северо-Казахстанской области. Окончила Курганский сельскохозяйственный институт, экономика и организация сельского хозяйства (1989).

Трудовая деятельность: экономист совхоза «Новокаменский» (1989-1992); главный экономист агрофирмы (1992-1996); начальник Кызылжарского райфинуправления (1996-2002); начальник управления финансов Северо-Казахстанской области (2002-2011); заместитель начальника, начальник департамента статистики Северо-Казахстанской области (2011-2014). депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комиссии по контролю за использованием электронной системы и работой обслуживающего ее персонала, член Комитета по финансам и бюджету (2014-2017); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по финансам и бюджету (2017-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награждена орденами «Құрмет» (2016), «Содружество» (2017); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «20 жыл Астана», «За укрепление парламентского сотрудничества» (2017); Почетной грамотой Президента Республики Казахстан; нагрудными знаками «Қазақстан Республикасының Статистика үздігі», «Қазақстан Республикасының Қаржы қызметінің үздігі».

49 лет назад (1974) родился МАЛАХОВ Дмитрий Михайлович - первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Родился в г. Кокшетау Акмолинской области. Окончил Алматинскую высшую школу МВД РК (1995); Университет экономики и финансов им. Рыскулова (2005).

Трудовая деятельность: работа в органах внутренних дел, финансовой полиции, Антикоррупционной службе и Службе экономических расследований; заместитель руководителя департаментов регионального и центрального аппарата финансовой полиции и Национального бюро по противодействию коррупции; руководитель оперативного департамента Комитета по финансовому мониторингу МФ РК; заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

На занимаемой должности - с марта 2022 года.

Награжден орденом «Айбын» ІІ ст.; юбилейными и ведомственными наградами.