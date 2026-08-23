23 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Акуштап БАКТЫГЕРЕЕВА, казахская поэтесса, заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан

Фото: zkolib.bkogov.kz

Родилась в 1944 году в Западно-Казахстанской области. Окончила Казахский государственный женский педагогический институт, филологический факультет, Алматы (1966).

Трудовая деятельность: журналист областной газеты «Орал өңірі» в Уральске, газеты «Октябрь туы» в Талдыкурганской области, «Қазақ әдебиеті» в Алматы (1966–1971); редактор киностудии «Қазахфильм» (1971–1972); редактор журнала «Жұлдыз» (1975–1981); руководитель литературного объединения «Қаламгер», председатель Западно-Казахстанского филиала Союза писателей Казахстана (с 2007 года).

В 1967 году был издан первый сборник стихов «Өрімтал». Затем изданы книги «Наз» (1969), «Қуанышым, іңкәрім» (1971), «Сені ойлаймын» (1973), «Аққанат» (1975), «Бақыт әні» (1978), «Жайық қызы», «Белокрылая» (1981), «Ақжелең» (1985), «Сүмбіле» (1990), «Ақшағала» (2001). Стихи поэтессы включены в сборники «Песня. Мечта. Любовь», «Чудесный сад» (1980) на русском языке. Лауреат премии журналов «Советская женщина», «Огонек» (1980).

Награждена орденом «Құрмет» (2005); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «20 жыл Астана» (2018); нагрудными знаками «Тіл жанашыры» (2008), «20 лет полиции Республики Казахстан» (2015), «Желтоқсан оқиғасына — 30 жыл» (2016).

Ахан БИЖАНОВ, казахстанский государственный и политический деятель

Фото: kazpravda.kz

Родился в 1949 году в Алматинской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина, инженер-электрик (1971); Алма-Атинскую высшую партийную школу (1982). Доктор политических наук. Вице-президент Академии политических наук (1996).

Трудовая деятельность: электрик, инженер-электромеханик завода железобетонных изделий № 3 в Алматы (1971–1973); заведующий отделом, секретарь Ленинского райкома ЛКСМ Казахстана (1973–1976); инструктор Ленинского райкома партии, заместитель секретаря парткома машиностроительного завода им. С. М. Кирова (1976–1980); заведующий отделом Ленинского райкома партии (1982); заместитель председателя Ленинского райисполкома (1983–1989); председатель Алатауского райисполкома, первый секретарь Алатауского райкома партии (1989–1992); председатель Алматинского городского Совета народных депутатов (1992); первый заместитель Главы Алматинской городской администрации (1993); депутат Верховного Совета Республики Казахстан 13-го созыва, глава депутатской фракции партии «Народное единство Казахстана» (03.1994–03.1995); помощник Президента, заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (1995–2000); заместитель, советник акима Алматы (2000–2005); депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Алматы, Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности (12.2005–08.2007); директор РГП «Институт философии, политологии и религиоведения» (2017); член Совета сенаторов при Сенате Парламента РК.

Награжден орденами «Құрмет» (2006), «Парасат», «Содружество».

Аскар ДЖУСИБАЛИЕВ, руководитель управления сельского хозяйства Актюбинской области

Фото: акимат Актюбинской области

Родился в 1963 году в селе Уил Уильского района Актюбинской области. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, специальность «Ученый-агроном»; Алматинскую академию экономики и статистики, специальность «Экономист»; Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова, специальность «Юриспруденция».

Трудовая деятельность: агроном-семеновод, инструктор Хобдинского райкома партии (1987–1991); главный агроном, заместитель начальника Хобдинского РСХУ (1991–1998); директор ТОО «Бестау» (1998–2007); заместитель начальника управления по земельным отношениям Актюбинской области (2007–2008); начальник межрегиональной земельной инспекции Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям (01.2008–04.2011); аким Хобдинского района Актюбинской области (04.2011–07.2016); аким Темирского района Актюбинской области (07.2016–09.2018); аким Каргалинского района Актюбинской области (2018–2024); руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области (2024–2025).

На занимаемой должности — с января 2025 года.

Ольга ПЕРЕПЕЧИНА, казахстанский общественный и политический деятель

Фото: senate.parlam.kz

Родилась в 1967 году в Северо-Казахстанской области. Окончила Курганский сельскохозяйственный институт, специальность «Экономика и организация сельского хозяйства» (1989).

Трудовая деятельность: экономист совхоза «Новокаменский» (1989–1992); главный экономист агрофирмы (1992–1996); начальник Кызылжарского райфинуправления (1996–2002); начальник управления финансов Северо-Казахстанской области (2002–2011); заместитель начальника, начальник департамента статистики Северо-Казахстанской области (2011–2014); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комиссии по контролю за использованием электронной системы и работой обслуживающего ее персонала, член Комитета по финансам и бюджету (2014–2017); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по финансам и бюджету (2017–2022); депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Северо-Казахстанской области, заместитель председателя Сената Парламента Республики Казахстан (2022–2026).

Награждена орденами «Құрмет» (2016), «Содружество» (2017); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «20 жыл Астана», «За укрепление парламентского сотрудничества» (2017); Почетной грамотой Президента Республики Казахстан; нагрудными знаками «Қазақстан Республикасының Статистика үздігі», «Қазақстан Республикасының Қаржы қызметінің үздігі».

Файзулла БАЙДУЛЛАЕВ, руководитель аппарата акима Туркестанской области

Фото: акимат Туркестанской области

Родился в 1985 году в Шымкенте. Окончил ЮКГУ, специальность «Банковское дело»; Шымкентский университет, специальность «Юрист».

Трудовая деятельность: работа в системе «Альянс банка» (2005–2009); консультант, начальник отдела АО «Аграрная кредитная корпорация» по ЮКО (2009–2016); заместитель директора филиала по Туркестанской области АО «Аграрная кредитная корпорация» (2016–2019); директор филиала по Туркестанской области АО «Аграрная кредитная корпорация» (2019–2022); советник акима района Ордабасы (2022); председатель правления «СПК «Түркістан» (2022–2025); руководитель управления сельского хозяйства Туркестанской области (2025–2026).

На занимаемой должности — с июня 2026 года.