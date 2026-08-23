23 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации

Объявлен резолюцией Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Решение было принято на основе рекомендации 150-й сессии Исполнительного совета этой организации. Дата 23 августа выбрана в память о знаменитом восстании рабов, вспыхнувшем в ночь с 22 на 23 августа 1791 года на острове Санто-Доминго.

СОБЫТИЯ

В 1996 году в Алматы великому Жамбылу Жабаеву был установлен памятник, ставший образцом монументального искусства республики. Он был установлен на проспекте Достык перед домом № 44. Авторы проекта — скульптор Б. Абишев, архитекторы С. Баймагамбетов, Т. Ералиев, С. Фазылов — изобразили акына, держащего в левой руке домбру, правая же его рука покоится на колене. За спиной поэта расположены стена и водоем, с правой стороны — водопад. Монумент представляет собой целый комплекс элементов. Прекрасно взаимодействуя, они создают целостный облик всего памятника.

В 1996 году в Алматы было открыто посольство Кыргызской Республики в Республике Казахстан.

В 2010 году в рамках председательства Республики Казахстан в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) был утвержден официальный логотип казахстанского председательства в организации. Официальный логотип представляет собой герб Шанхайской организации сотрудничества, под которым — парящий орел. Снизу от орла — надпись на двух рабочих языках организации (русском и китайском) «Казахстан», по бокам от надписи — годы председательства Республики Казахстан в ШОС — 2010–2011 годы.

В 2011 году Национальный банк РК выпустил в обращение золотую монету номиналом 500 тенге с изображением аль-Фараби. Монета изготовлена из золота 999 пробы, масса — 7,78 грамма, диаметр — 21,87 мм, качество изготовления — «proof», тираж — 4 тыс. штук.

В 2012 году в Бишкеке была подписана Декларация II саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). Документ подписали президенты Республики Казахстан, Турецкой Республики, Кыргызской Республики и премьер-министр Азербайджанской Республики.

Основной задачей ССТГ является раскрытие огромного потенциала сотрудничества между государствами и их народами, активизация совместных действий по популяризации великого культурно-исторического наследия тюркских народов. На саммите в Бишкеке был утвержден флаг Тюркского совета.

В 2013 году чемпиону мира по боксу по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Геннадию Головкину вручили нагрудный знак и диплом почетного гражданина города Караганды.

В 2013 году в Астане в рамках форума по случаю инаугурации Международного десятилетия сближения культур состоялось торжественное вручение диплома о присвоении Алакольскому заповеднику статуса биосферного резервата Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Включение Алакольского биосферного резервата во Всемирную сеть ЮНЕСКО будет способствовать сохранению уникальной природы региона, а также детальнейшему развитию экономики и туристического потенциала Казахстана. Диплом вручила Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

В 2013 году генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Ирина Бокова в рамках официального визита в Среднюю Азию в Астане вручила Серику Сапиеву мандат на пост посла доброй воли ЮНЕСКО по спорту.

В июле Серик Сапиев был удостоен почетного звания «Чемпион ЮНЕСКО по спорту» за исключительные достижения, таким образом став 13-м спортсменом в мире, которому присвоили это звание.

В 2016 году в Японии в токийском музее «Дайго Фукурю-мару» состоялась церемония открытия мемориальной панели, посвященной Международному дню действий против ядерных испытаний. В открывшейся экспозиции представлена информация с иллюстрациями об испытаниях на Семипалатинском ядерном полигоне, антиядерном движении «Невада — Семей», о закрытии полигона, подчеркивается важность визита Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в 2010 году в места, где в течение 40 лет проводились ядерные испытания.

В 2018 году представитель АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» Даурен Алыбаев впервые вошел в состав руководства ассоциации WNFM (World Nuclear Fuel Market — Всемирный рынок ядерного топлива). Назначение было объявлено по итогам голосования в ходе ежегодной встречи WNFM, прошедшей в Монтерее, США.

«Казатомпром» впервые имеет собственного представителя в Совете WNFM, что отражает стремление компании, будучи ведущим производителем природного урана, принять более активную роль сторонника мировой атомной промышленности.

В 2019 году в Нью-Дели открылся Казахстанско-индийский научно-образовательный и культурный центр имени аль-Фараби, деятельность которого направлена на развитие культурного диалога и будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества Казахстана и Индии.

В 2020 году польские фанаты популярного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена запустили уникальный проект RadioDimash.pl («Радио Димаш»).

— В музыке, конечно, будет доминировать Димаш, но найдется место для других, польских и зарубежных исполнителей: певцов и инструменталистов, близких к Димашу музыкально. RadioDimash.pl открыто для сотрудничества с другими фан-клубами Димаша Кудайбергена по всему миру, — сообщили в фан-клубе.

В 2021 году возле села Токтамыс Абайского района были найдены пирамидообразные каменные памятники, возведенные четыре тысячи лет назад. Историческая находка, обнаруженная в Восточно-Казахстанской области, относится к раннему бронзовому веку. На каменные памятники нанесены изображения лошадей и диких зверей. Отечественные ученые, исследовав их совместно с японскими коллегами, отметили, что им 3856 лет.

В 2021 году в Пусане (Республика Корея) было открыто Генеральное консульство Республики Казахстан. Решение об открытии в Пусане Генерального консульства Казахстана принято для придания нового импульса интеграции Республики Казахстан и Республики Корея.

В 2022 году в Алматы на здании научной библиотеки КазНацЖенПУ установили мемориальную доску, посвященную Айтиевой Раушан Бахытовне (1936–2021 гг.). Айтиева Р. Б. более 45 лет проработала в библиотеке КазНацЖенПУ, где с 1967 года занимала должность директора. Трудовая деятельность Раушан Бахытовны отмечена наградами Министерства образования КазССР, Президиума Казахского республиканского комитета профсоюзов и др. Раушан Айтиева награждена почетным значком «Отличник народного просвещения Казахской ССР», медалью им. А. Байтурсынова, а в 2012 году Айтиевой Р. Б. присвоено высшее государственное звание «Заслуженный деятель Республики Казахстан».

В 2024 году Премьер-министр РК Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в область Улытау посетил историко-культурный комплекс «Жошы хан», построенный в 2021 году по поручению Главы государства. В этом году исполнилось 800 лет с момента образования Улуса Жошы. Олжас Бектенов ознакомился с состоянием историко-культурного комплекса, расположенного рядом с мавзолеем и включающего в себя памятник Жошы хану и палаточный городок. Комплекс построен по поручению Президента в рамках 750-летия Золотой Орды. С момента открытия объект посетили более 35 тыс. туристов из регионов страны, дальнего и ближнего зарубежья.

В 2024 году в столице на территории подмостового пространства в Триатлон-парке появился новый мурал, посвященный Всемирным играм кочевников. Высота мурала — 4 метра. На нем изображен жамбы атушы — мужчина, целящийся в мишень во время турнира. «Жамбы ату» — национальный вид спорта, в котором стреляют из лука по мишени на определенном расстоянии на скачущей лошади.

В 2025 году музыканты и артисты Центрального военного оркестра и Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК выступили на XVII Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня — 2025», посвященном 80-летию Великой Победы. Выступление Центрального военного оркестра Вооруженных сил Казахстана, которому исполнилось 30 лет, сопровождалось овациями.

В 2025 году президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал пост на казахском языке и сообщил детали телефонного разговора с Президентом Касым-Жомартом Токаевым. В частности, он отметил, что они обсудили вопросы укрепления нашего стратегического партнерства, особенно в транспортной и энергетической сферах.