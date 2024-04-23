23 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

62 года назад (1962) родился ИСА Казыбек Жарылкасынулы - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, член Комитета по социально-культурному развитию.

Фото: akzhol.kz

Родился в Южно-Казахстанской области.

Окончил художественно-графический факультет Казахского государственного педагогического института имени Абая (1984).

Трудовая деятельность: учитель средней школы п. Қызылқұм Шардаринского района (1984-1991); заведующий отделом первой республиканской демократической газеты «Жас қазақ» (1991-1993); редактор отдела газеты «Өркен» (1993-1998); вице-президент издательской корпорации «Қазақпарат» (1998-2000); первый главный редактор - директор газеты «Жас қазақ үні» (2000-2002); генеральный директор - председатель совета редакторов газеты «Жас қазақ үні», главный редактор журнала «Жұлдыздар құпиясы», директор издательства «Тұран» (2009-2012); заместитель председателя демократической партии «Ак жол» (с 2012 года); член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (с 2019 года).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2011), «Парасат» (2018); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Сергей Есенин» (2014); нагрудными знаками «Деятель культуры» (2009), «Тіл жанашыры» (2011), «Ақпарат саласының үздігі» (2014). Удостоен Международной литературной премии «Алаш» за книгу «Тәті шөл» (2008).

58 лет назад (1966) родилась КЕСЕБАЕВА Балаим Туганбаевна - руководитель департамента юстиции города Алматы.

Фото: Департамент юстиции города Алматы

Родилась в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области.

Окончила Талдыкорганский юридический техникум; Казахский государственный университет им. аль-Фараби, бакалавриат Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата.

Трудовая деятельность: заведующая канцелярией отдела юстиции Чимкентского областного исполнительного комитета (1985-1988); делопроизводитель архитектурно-проектного кооператива «Шахар» г. Алматы (1993-1994); советник, главный советник, главный специалист, начальник отдела Министерства юстиции РК (1994-1998); заместитель начальника управления юстиции Кызылординской области (1999-2002); начальник департамента юстиции Мангистауской области (2002-2004); директор департамента внутренней администрации Министерства юстиции РК (2004-2009); начальник департамента юстиции Кызылординской области (2009-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2016-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, заместитель Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2021-2023).

На занимаемой должности - с мая 2023 года.

Награждена орденом «Құрмет», медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Ерен еңбегі үшін», «Әділет органдары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін»; нагрудным знаком «Әділет органдары жүйесінің құрметті қызметкері».

49 лет назад (1975) родился ТУРКМЕНБАЕВ Абдеш Койшиевич - руководитель Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

Фото: Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области

Родился в с. Шетпе Мангистауского района Мангистауской области.

Окончил Казахский политехнический институт по специальности «Инженер-строитель», государственный университет имени Ш. Есенова по специальности «Горный инженер».

Трудовая деятельность: инженер АО «Куат» (1997-1998); финансист совместного предприятия «Китайский дворик» (1998-2000); инженер по подготовке производства, ТОО «Скиф» (2000); инженер по подготовке производства ТОО «СМУ НТС» (2000); мастер цеха ТОО «УПП» (2000-2001); мастер-прораб ТОО «КаспииМунайСтрой-Билдинг» (2001-2003); начальник строительного участка АО «СМУ-10» (2003-2005); вице-президент АО «СМУ-10» (2005); президент АО «СМУ-10» (2005-2006); вице-президент АО «Каспий Мунай Курылыс» (2006-2007); директор ТОО «AG-Строй Сервис» (2008-2009); главный специалист ГУ «Актауский городской отдел строительства» (2009-2010); заведующий сектором ГУ «Актауский городской отдел строительства» (2010-2011); и.о. руководителя отдела ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Каракиянского района» (2011-2011); руководитель отдела ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Каракиянского района» (2011-2013); заместитель акима Каракиянского района (2013-2019); и.о. заместителя руководителя управления, ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области» (2021); заместитель руководителя управления ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области» (2021-2022); заместитель акима города Актау (2022).

На занимаемой должности - с декабря 2022 года.

41 год назад (1983) родился КЕРТАЕВ Ринат Думанович - директор общественного фонда Altyn Qyran Foundation.

Фото: khabar.kz

Родился в Жамбылской области. Окончил КазНУ им. аль-Фараби, специальность «Связи с общественностью» (2005).

Трудовая деятельность: продюсер редакции развлекательных программ на казахском языке АО «Агентство «Хабар» (2006-2010); редактор-аналитик отдела новостей АО «Агентство «Хабар» (2010-2011); генеральный продюсер отдела производства программ канала «Хабар» (2011-2016); директор телеканала «Хабар», заместитель, первый заместитель председателя правления АО «Агентство «Хабар» (2016-2022), исполняющий обязанности руководителя АО «Агентство «Хабар» (2022); секретарь партии «AMANAT» (2022).

Награжден орденом «Құрмет».

Также в этот день родились:

106 лет назад (1918-2006) родился КАЙСЕНОВ Касым - ветеран войны, казахстанский писатель, народный герой Республики Казахстан, лауреат Международной премии им. А. Фадеева.

Фото: adebiportal.kz

Родился в Восточно-Казахстанской области.

По окончании школы в 1934 году поступил в политико-просветительский техникум в г. Усть-Каменогорске. В 1938 году по окончании техникума работал инструктором Павлодарского областного отдела народного образования, откуда был призван в армию, а затем был направлен в школу военной разведки.

По окончании в ноябре 1941 года школы военной разведки был направлен в штаб Северо-Западного фронта, откуда, получив специальное задание, был заброшен в тыл врага для организации на территории оккупированной Украины партизанского движения. На этой земле Касым Кайсенов командовал отрядом под номером три, носившим имя Чапаева. В дальнейшем, до конца 1944 года, участвовал в партизанских движениях на территориях Молдавии, Чехословакии, Румынии.

Будучи командиром отряда, участвовал в более ста военных походах и диверсиях. По окончании войны К. Кайсенов возвратился в Казахстан и работал ответственным работником в аппарате Президиума Верховного Совета Казахской ССР. В качестве заместителя председателя райисполкома Жуалинского и Свердловского района Жамбылской области активно участвовал в восстановлении послевоенного народного хозяйства. С 1951 по 1954 год учился в отделе переводчиков двухгодичной партийной школы при ЦК Коммунистической партии Казахстана. С 1953 по 1972 год работал заместителем директора издательства «Жазушы», директором бюро пропаганды художественной литературы при Союзе писателей Казахстана, заместителем директора издательства «Кайнар».

Касым Кайсенов - автор многочисленных произведений, в которых правдиво описывал самые трудные периоды Второй мировой войны, беззаветный героизм простых солдат. Многие произведения автора были переведены на русский, украинский и другие языки.