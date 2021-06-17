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    12:26, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    23% алматинцев имеют иммунитет к коронавирусу - Жандарбек Бекшин

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы за время эпидемии коронавируса у населения сформировалась «иммунная прослойка» к COVID-19. По данным руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жандарбека Бекшина, иммунитет к коронавирусу имеют 23% жителей мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В настоящее время из 23% алматинцев, защищенных от коронавируса, 18% составляют вакцинированные и 5% переболевшие.

    По словам Жандарбека Бекшина, для того чтобы мегаполис смог вернуться к привычной жизни, алматинцам необходимо интенсивнее прививаться и продолжать строго соблюдать ограничительные меры в обществе.

    «Нельзя терять бдительность и расслабляться ввиду нарастания распространения в мире «индийского» штамма и других мутаций вируса COVID-19, которые уже проникли в Европу и Россию, где вновь растет заболеваемость и смертность от КВИ. Перед нами стоит общая задача - активизировать вакцинацию населения», - сказал Жандарбек Бекшин.

    Отметим, что по состоянию на 16 июня в Алматы вакцину получили 357 299 человек – 18% от численности населения города.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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