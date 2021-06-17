23% алматинцев имеют иммунитет к коронавирусу - Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы за время эпидемии коронавируса у населения сформировалась «иммунная прослойка» к COVID-19. По данным руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жандарбека Бекшина, иммунитет к коронавирусу имеют 23% жителей мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время из 23% алматинцев, защищенных от коронавируса, 18% составляют вакцинированные и 5% переболевшие.

По словам Жандарбека Бекшина, для того чтобы мегаполис смог вернуться к привычной жизни, алматинцам необходимо интенсивнее прививаться и продолжать строго соблюдать ограничительные меры в обществе.

«Нельзя терять бдительность и расслабляться ввиду нарастания распространения в мире «индийского» штамма и других мутаций вируса COVID-19, которые уже проникли в Европу и Россию, где вновь растет заболеваемость и смертность от КВИ. Перед нами стоит общая задача - активизировать вакцинацию населения», - сказал Жандарбек Бекшин.

Отметим, что по состоянию на 16 июня в Алматы вакцину получили 357 299 человек – 18% от численности населения города.



