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23 акмолинских инвестпроекта охвачены антикоррупционным сопровождением

1 Октября 2019 09:55
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23 акмолинских инвестпроекта охвачены антикоррупционным сопровождением

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Еще 12 меморандумов об антикоррупционном сопровождении бизнеса заключены в Акмолинской области. Теперь им охвачены 23 инвестпроекта региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области.

Как рассказали в ведомстве, в рамках проекта «Protecting Business and Investments» проведена деловая встреча с руководителями крупных компаний и предприятий, производящих продукты питания, промышленные изделия, грузовую технику либо оказывающих услуги по установке ветрогенераторов, занимающихся пассажирскими перевозками и строительством на территории области.

«Если вы столкнетесь с неправомерными коррупционными действиями, с созданием бюрократических барьеров и волокитой законных сроков предоставления услуг, то вы вправе незамедлительно обратиться в наш департамент, после чего нами будут приняты конкретные меры в отношении виновных лиц. В свою очередь, мы призывает вас к честному ведению бизнеса», - отметил руководитель департамента Мурат Тюлеубаев.

Свою помощь и поддержку в рамках PBI обещал оказывать и аким города Кокшетау Амангелды Смаилов.

«После обсуждения проблемных вопросов и дальнейших планов по взаимовыгодному сотрудничеству участники встречи перешли к подписанию 12 меморандумов. Теперь в Акмолинской области антикоррупционным сопровождением охвачены 23 инвестпроекта. Всем предпринимателям на постоянной основе будет оказываться соответствующая помощь в решении различных проблем», - добавили в ведомстве.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Другие государственные органы,
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Автор:

Оксана Матасова

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