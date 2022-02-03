+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

23 абитуриента не были допущены на январское ЕНТ в Казахстане

3 Февраля 2022 14:39
Поделиться:
23 абитуриента не были допущены на январское ЕНТ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На январское ЕНТ в Казахстане не допущены 23 абитуриента, у 72 аннулированы баллы. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования РК Руслан Емелбаев на аппаратном совещании Министерства образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Передача школ города Жанаозен в доверительное управление – это не приватизация
Семиклассник разработал сайт для своей школы в Алматинской области Образовательные программы колледжей будут проходить двухэтапную экспертизу – МОН РК 34% абитуриентов не набрали пороговый балл в ходе январского ЕНТ в Казахстане

«Общая численность тестируемых, не допущенных к ЕНТ и чьи результаты были аннулированы – 95 человек. В том числе, 23 человека не были допущены к тестированию в связи с тем, что они принесли различные запрещенные к проносу на тестирование предметы. За использование запрещенных предметов в ходе тестирования были аннулированы результаты 72 абитуриентов», – сказал Р. Емелбаев.

По словам директора Центра, в ходе тестирования соблюдаются все санитарные нормы, предусмотренные в условиях пандемии. Абитуриенты проходят ЕНТ в 42 пунктах тестирования с 50% заполняемостью.

«Только один абитуриент не был допущен к тестированию в связи с повышенной температурой тела. Он пройдет тестирование в другое время. Прошли тестирование 29 абитуриентов с ограниченными возможностями, с особыми образовательными потребностями. В этом году для них предусмотрены специальные места и 40 минут дополнительного времени. Содержание тестов также подготовлено с учетом их особенностей», – сообщил Р. Емелбаев.

Напомним, 34% абитуриентов не набрали пороговый балл в ходе январского ЕНТ в Казахстане.


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #МОН   #ЕНТ  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
Передача школ города Жанаозен в доверительное управление – это не приватизация
Семиклассник разработал сайт для своей школы в Алматинской области
Образовательные программы колледжей будут проходить двухэтапную экспертизу – МОН РК
34% абитуриентов не набрали пороговый балл в ходе январского ЕНТ в Казахстане
Популярное
1 Как реорганизуют структуру КНБ РК
2 Президент РК подписал указ о назначении Галымжана Пирматова председателем Нацбанка
3 Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Нур-Султана
4 Алихан Смаилов представил нового главу холдинга «Байтерек»
5 Кандидатуру Галымжана Пирматова на должность нового председателя Нацбанка одобрил Сенат
6 Назначен исполнительный секретарь партии Nur Otan
Читайте также
Семиклассник разработал сайт для своей школы в Алматинской области
Раздельное преподавание казахского языка и литературы в школах с другими языками обучения рассмотрят в МОН РК
Как реорганизуют структуру КНБ РК
Президент РК подписал указ о назначении Галымжана Пирматова председателем Нацбанка
Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Нур-Султана
Алихан Смаилов представил нового главу холдинга «Байтерек»
Кандидатуру Галымжана Пирматова на должность нового председателя Нацбанка одобрил Сенат
Назначен исполнительный секретарь партии Nur Otan
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив