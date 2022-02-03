23 абитуриента не были допущены на январское ЕНТ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На январское ЕНТ в Казахстане не допущены 23 абитуриента, у 72 аннулированы баллы. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования РК Руслан Емелбаев на аппаратном совещании Министерства образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общая численность тестируемых, не допущенных к ЕНТ и чьи результаты были аннулированы – 95 человек. В том числе, 23 человека не были допущены к тестированию в связи с тем, что они принесли различные запрещенные к проносу на тестирование предметы. За использование запрещенных предметов в ходе тестирования были аннулированы результаты 72 абитуриентов», – сказал Р. Емелбаев.

По словам директора Центра, в ходе тестирования соблюдаются все санитарные нормы, предусмотренные в условиях пандемии. Абитуриенты проходят ЕНТ в 42 пунктах тестирования с 50% заполняемостью.

«Только один абитуриент не был допущен к тестированию в связи с повышенной температурой тела. Он пройдет тестирование в другое время. Прошли тестирование 29 абитуриентов с ограниченными возможностями, с особыми образовательными потребностями. В этом году для них предусмотрены специальные места и 40 минут дополнительного времени. Содержание тестов также подготовлено с учетом их особенностей», – сообщил Р. Емелбаев.

Напомним, 34% абитуриентов не набрали пороговый балл в ходе январского ЕНТ в Казахстане.