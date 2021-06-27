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    09:00, 27 Июнь 2021 | GMT +6

    23 552 человек продолжают лечиться от КВИ в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 27 июня лечение от КВИ продолжают получать 23 552 человек (22 212 КВИ+ и 1 340 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

    В стационарах находится – 6 015 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 587 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
    в тяжелом состоянии – 409 пациентов,
    в состоянии крайней степени тяжести – 104 пациента,
    на аппарате ИВЛ – 68 пациентов.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Статистика
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