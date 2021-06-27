23 552 человек продолжают лечиться от КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 27 июня лечение от КВИ продолжают получать 23 552 человек (22 212 КВИ+ и 1 340 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

В стационарах находится – 6 015 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 587 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:в тяжелом состоянии – 409 пациентов,в состоянии крайней степени тяжести – 104 пациента,на аппарате ИВЛ – 68 пациентов.