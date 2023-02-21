23,1 млрд тенге инвестируют в сферу торговли в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году объем инвестиций в сферу торговли в Атырауской области составит 23,1 млрд тенге. Об этом на брифинге сообщил руководитель областного управления предпринимательства и туризма Нурбол Жанабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем частных инвестиций, направленных в этом году в сферу торговли, составит 23,1 млрд тенге. Будет создано 340 новых рабочих мест. Объем инвестиций в основной капитал в сфере торговли в Атырауской области в прошлом году составил 19,4 млрд тенге, увеличившись на 45% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. В прошлом году в регионе было реализовано 46 инвестиционных проектов. В области были открыты торгово-развлекательный центр «Bmail», торговые дома «SK Family», «Анна», центр «ГСМ Нефтек» в Макатском районе и другие объекты», – сообщил Нурбол Жанабеков.

В текущем году за счет частных инвестиций планируется до конца года реализовать 13 проектов.