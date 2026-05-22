22 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

68 лет назад (1958) родился КОЖАХМЕТОВ Асылбек Базарбаевич — основатель и президент Almaty Management University.

Родился в Кокчетавской (ныне — Акмолинской) области. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, механика и прикладная математика (1980); прошел специализированное обучение по менеджменту в обучающих центрах Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, Голландии, Венгрии, Эстонии.

Трудовая деятельность: сотрудник кафедры механики сплошной среды Казахского государственного университета им. С. М. Кирова (1980); преподаватель школы менеджеров Казахского республиканского кооперативного объединения «Союз» (1989); директор школы менеджеров Казахского республиканского кооперативного объединения «Союз» (1989); генеральный директор ТОО «Алма-Атинская школа менеджмента» (1989-1996); президент Международной академии бизнеса (1996-2002, 2009-2014); президент ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» (2018-2020).

На занимаемой должности — с 2014 года.

66 лет назад (1960) родилась АЙТПАЕВА Сауле Муханбедиановна — государственный деятель, первая в истории Республики Казахстан женщина, получившая звание генерала (классный чин государственного советника третьего класса).

Родилась в Тургайской (сейчас — Акмолинской) области. Окончила Свердловский юридический институт, юрист (1983).

Трудовая деятельность: заведующая канцелярией Жаксынской районной прокуратуры Тургайской области (1977); машинистка Жаксынского райкома комсомола Тургайской области (1978); стажер прокуратуры Ленинского района Целиноградской областной прокуратуры (1983); следователь прокуратуры Ленинского района г. Целинограда (1984); прокурор отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел прокуратуры Акмолинской области (1985-1988); помощник прокурора по кадрам прокуратуры Акмолинской области (1988-1992); прокурор организационно-аналитического отдела прокуратуры Акмолинской области (1992-1996); старший помощник по организационно-инспекторской работе Целинной транспортной прокуратуры (1996); начальник отдела разработки и внедрения первичных учетных документов, форм отчетности и методологии Центра правовой статистики и информации (ЦПСиИ) при ГП РК (1997); заместитель начальника ЦПСиИ — начальник управления статистики в г. Астане (1998); заместитель начальника ЦПСиИ — начальник управления формирования статистики ЦПСиИ прокуратуры Ленинского района и Акмолинской области (1999-2001); заместитель начальника ЦПСиИ при Генеральной прокуратуре РК (2001-2003); заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2003-2005); первый заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2005-2012); член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК (с 2006 года); председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2012-2017); уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан (2018-2019); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (2017-2022); член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан (2006-2022); профессор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

47 лет назад (1979) родился ТУСУБЖАНОВ Конысбай Батырбекович – заведующий Отделом административно-кадровой работы Мажилиса Парламента РК.

Окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, экономист-финансист; Казахский гуманитарно-юридический университет, бакалавр юриспруденции; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистр государственного и местного управления; Шеффилдский университет, магистр государственной политики.

Трудовая деятельность: инспектор Налогового комитета по г. Семей (2000); аким Бородулихинского сельского округа Восточно-Казахстанской области (2006-2008); заместитель акима Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области (2008-2010); главный консультант Отдела организационно-контрольной и кадровой работы Аппарата Мажилиса Парламента РК (2010-2015); заместитель заведующего Отделом организационно-контрольной и кадровой работы Аппарата Мажилиса Парламента РК (2015-2022).

На занимаемой должности с июня 2022 года.

42 года назад (1984) родился ЕСПАГАНБЕТОВ Исатай Бауыржанович – руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области.

Родился в Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова; Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана.

Трудовая деятельность: главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Мартукского района (2008-2010); аким Байторысайского сельского округа Мартукского района, руководитель отдела земельных отношений Мартукского района, аким Мартукского сельского округа, заместитель акима Мартукского района (2010-2021); руководитель управления сельского хозяйства Актюбинской области (2021-2023).

На занимаемой должности с февраля 2025 года.

42 года назад (1984) родился АХМЕТОВ Алтынбек Жанатович — руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астана.

Родился в Целиноградском районе Акмолинской области. Окончил Казахский государственный агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина, специальность «Городской кадастр» (2006); Торайгыров Университет, специальность «Архитектура».

Трудовая деятельность: техник-геодезист отдела топогеодезии ТОО «Астанагорархитектура», город Астана (2005); техник ДГП «АстанагорНПЦзем» город Астана (2006); главный специалист, руководитель отдела земельного кадастра «Управления земельных отношений города Астаны» (2007-2013); заместитель руководителя «Управления земельных отношений города Астаны» (2013-2015); руководитель «Управления земельных отношений города Алматы» (2016-2019); заместитель руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Астаны (2023).

На занимаемой должности — с ноября 2023 года.