22 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

85 лет назад (1941, по другим данным 1942) родился СМАТАЕВ Софы Калыбекович — известный казахский писатель, драматург, лауреат Международной литературной премии «Алаш».

Фото: anatili.kazgazeta.kz

Родился в Агадырском районе Карагандинской области. В 1959 году поступил в КазГУ на филологический факультет. Окончил Московский институт стали и сплавов, факультет автоматизации металлургических процессов.

Трудовая деятельность: инженер-металлург на Московском заводе «Серп и молот»; инженер на Ново-Тульском металлургическом комбинате; старший инженер в Институте металлургии и обогащения Академии наук Казахской ССР; сотрудник журнала «Жұлдыз» (1968); ответственный работник ЦК Компартии Казахстана (1984-1989); директор Национальной книжной палаты РК (1989-2006).

Творческий путь: сборник стихов «Огни столицы» (1968); рассказы и повести «Здравствуй, мама» (1970), «Сплав» (1974), «Первый перевал» (1982), романы «Дуновение» (1979), «Родник» (1983). Роман-трилогия «Елім-ай» посвящена борьбе казахского народа с джунгарскими завоевателями, романы «Белое платье», «Вечное начало» и др. С. Сматаев — автор пьес «Судьба» (1976), «Кто ты?» (1977), «Злая шутка» (1978), «Звезда моя высокая» (1985), а также либретто опер «Загадочная девушка» (1971), «Жаяу Муса» (1988). Автор сборника стихов и прозы «Астана оттары» (1968), «Алау» (1974), «Қобыланды батыр» (1981), «Караспанские горы» (1984). Пьеса «Абылай хан» (1992) получила первый приз в конкурсе Министерства культуры РК. Является автором сценария к кинофильму «Біржанның соңғы жұлдызы». Сматаев известен как литературный критик, переводчик. Он перевел на казахский язык трагедию У. Шекспира «Юлий Цезарь», произведения В. Г. Короленко, В.Иванова и др. Ряд произведений Сматаева С. переведены на кыргызский, каракалпакский и эстонский языки.

Награжден орденом «Құрмет» (2000) и орденом «Парасат» (2007).

42 года назад (1985) родился ЕРНАЗАРОВ Алмас Әзімханұлы — директор ТОО «Центр изучения религий».

Фото: kazislam.kz

Родился в Туркестанской области.

Трудовая деятельность: главный специалист, заведующий отделом управления культуры ЮКО (2006); занимал позиции в ГУ «Управление архивов и документации г. Астаны», ГУ «Национальный центр археографии и источниковедения», и АО Национальная компания «Тау-Кен Самрук»; лектор-модератор Центра изучения религий (2019); руководитель отдела информационно-разъяснительной работы Центра изучения религий (2023).

На занимаемой должности — с октября 2023 года.

39 лет назад (1987) родился ЖЕҢІСБЕҚҰЛЫ Қанат — заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

Фото: Gov.kz

Родился в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима.

Трудовая деятельность: работа на разных должностях в налоговых органах г. Астаны (2008-2010); работа в квазигосударственном секторе (2010-2015); главный специалист отдела земельных отношений акимата г. Семея (2015-2016); главный специалист, руководитель ряда отделов, Департамента КРЕМ МНЭ РК по ВКО (2016-2020); эксперт отдела Палаты предпринимателей г. Усть-Каменогорска (2020-06.2021); руководитель Департамента по защите прав потребителей МТИ по Восточно-Казахстанской области (06.2021-02.2023); заместитель руководителя Департамента по защите прав потребителей МТИ по Восточно-Казахстанской области (2023); руководитель Департамента по защите прав потребителей МТИ по Северо-Казахстанской области (09.2023-01.2026).

На занимаемой должности — с января 2026 года.

Также в этот день родились:

96 лет назад (1930-1999) родился АУЕЛЬБЕКОВ Еркин Нуржанович – советский и казахстанский государственный и партийный деятель.

Фото: pkzsk.info

Родился в ауле Жанасу Петропавловского округа. Окончил Московскую Сельскохозяйственную Академию имени К. А. Тимирязева (1953).

Трудовая деятельность: главный агроном машинно-тракторной станции, директор машинно-тракторной станции, директор совхоза «Марьевский» (1953-1961); начальник Северо-Казахстанского областного управления сельского хозяйства (1961-1963); 1-й заместитель председателя Исполнительного комитета Северо-Казахстанского областного Совета, 2-й секретарь Северо-Казахстанского сельского областного комитета КП Казахстана (1963); председатель Исполнительного комитета Северо-Казахстанского сельского областного Совета (1963-1964); председатель Исполнительного комитета Северо-Казахстанского областного Совета (1964 — 1965); заместитель министра сельского хозяйства Казахской ССР (1965 — 1967); министр хлебопродуктов и комбикормовой промышленности Казахской ССР (1967 — 3.1968); 1-й секретарь Кокчетавского областного комитета КП Казахстана (1968 — 1.1978); 1-й секретарь Тургайского областного комитета КП Казахстана (1978 — 1985); 1-й секретарь Кзыл-Ординского областного комитета КП Казахстана (1985-1989); заместитель председателя Комиссии Совета Национальностей Верховного Совета СССР по национальной политике и межнациональным отношениям (1989 — 1990); советник Президента Республики Казахстан (1991 — 1992); президент Ассоциации крестьянских хозяйств «Жанасу» (1992-1999).

Награды: Герой Социалистического Труда, орден Ленина (1973), орден Ленина, орден Октябрьской Революции, 3 орд. Трудового Красного Знамени.