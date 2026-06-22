22 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Австралийским Союзом. Австралийский Союз — государство в Южном полушарии, на материке Австралия (единственное в мире, занимающее целый материк), острове Тасмания и мелких прибрежных островах (Мелвилл, Грут-Айленд, Кенгуру, Батерст, Флиндерс, Кинг и др.). Площадь — 7,7 млн км2. Столица — г. Канберра. Официальный язык — английский. Денежная единица — австралийский доллар. Главой государства является британский монарх, представленный в Австралийском Союзе генерал-губернатором.

В 1999 году в Петропавловске на площади перед театром драмы им. Н. Погодина на заранее построенный постамент были воздвигнуты фигуры легендарных героев казахского народа Карасай-батыра и Агынтай-батыра. Две бронзовые фигуры воинов в доспехах стоят плечом к плечу, у каждого в руке пика, перед собой батыры держат щит. Скульптурная композиция отлита из бронзы белорусскими мастерами, а монтаж ее вели специалисты Петропавловского завода тяжелого машиностроения под руководством представителей Союза архитекторов Казахстана.

В 2011 году в Алматы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоялись торжественное открытие мемориальной плиты и закладка капсулы с землей с могил казахстанских воинов, переданных российской стороной во время проведения церемонии открытия мемориального комплекса в честь воинов 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад в г. Ржеве. Ржевский рубеж сыграл исключительную роль в битве за столицу и стал символом беспримерного мужества и стойкости 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад, сформированных в Алма-Ате и Актюбинске.

В 2012 году продюсерский центр «Ел» при поддержке акимата Астаны выпустил сборник партитур «Қазақтың 1000 күйі». Создатели сборника постарались охватить всю информацию о казахских кюях. В нем можно найти информацию о жизни известных композиторов — таких как Курмангазы, Даулеткерей, Байжигит, Таттимбет, Казангап, Сугир и Тока, Абыл и других. В сборник вошли ноты для таких инструментов, как кобыз, домбра, сазсырнай, сыбызгы.

В 2012 году Усть-Каменогорский конденсаторный завод представил новую продукцию, не имеющую аналогов в СНГ. Одним из таких примеров стал «трансформатор напряжения, емкостной, ИТН-110-550 кв», изготовленный на Усть-Каменогорском конденсаторном заводе для нужд KEGOC. Трансформаторы такой глубокой проработки — это единственный конденсатор подобного уровня, который производится на территории стран СНГ. Сейчас KEGOC закупает такую продукцию в Европе.

В 2013 году подлинность существования реального исторического персонажа — возлюбленной Ақана сері Ақтоқты подтвердили в Акмолинском областном историко-краеведческом музее. Этот факт стал главной целью мероприятия «Адал жар, ардақты Ана — Ақтоқты бейнесінің тарихи шындығы». В ходе научно-исследовательской работы выяснилось, что девушка в реальной жизни существовала, состоялись встречи с потомками Ақтоқты, проживающими на территории области. Собраны интересные материалы о ее семье, старинные фотографии и музейные предметы. Показан видеофильм с видом аула Қызыл ағаш, где проживала девушка, и место ее захоронения.

В 2014 году Великий Шелковый путь стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поданная впервые совместная заявка Казахстана, Китая и Кыргызстана о внесении Шелкового пути в список Всемирного наследия утверждена на 38-й сессии комитета Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Дохе (Катар).

Заявка включает 33 исторических памятника, расположенных вдоль Шелкового пути, в том числе в Китае (22), в Казахстане (8) и Кыргызстане (3).

В 2015 году в Женеве состоялось финальное заседание рабочей группы, на котором официально объявлено о завершении переговоров по вступлению Республики Казахстан во Всемирную торговую организацию (ВТО). Казахстан стал 162-м членом ВТО. Все крупные экономики мира признали Казахстан как страну с благоприятным инвестиционным климатом, ведущую торговую политику в соответствии с нормами международного права.

В 2015 году в Усть-Каменогорске на набережной Ульбы открыли памятник татарскому поэту и воину Мусе Джалилю. Муса Джалиль, посмертно удостоенный звания Героя Советского Союза, в 1942 году тяжело раненым был взят в плен, заключен в концлагерь, где организовал подпольную группу, устраивал побеги советских военнопленных. Он писал стихи, которые заучивались товарищами по плену, передавались из уст в уста. За участие в подпольной организации Муса Джалиль казнен в военной тюрьме Плетцензее.

В 2016 году Батырхан Даулет из Шымкента стал «Студентом года-2016» Ульсанского национального университета науки и техники (UNIST) (Южная Корея). Руководство UNIST наградило его не только за знание корейского языка и интерес к корейской культуре, но и за академическую работу во внеурочное время.

В 2018 году впервые в Казахстане международная экспедиция в составе с известным казахстанским альпинистом, дважды покорившим Эверест, Максутом Жумабаевым, совершила восхождение на наивысшую точку Горного Алтая — гору Белуха.

Окруженная нетронутой природой, гора Белуха является наивысшей точкой Горного Алтая. Ее высота достигает 4,5 км. Она расположена на территории Катон-Карагайского национального парка в Восточном Казахстане. На территории Горного Алтая в рамках проекта развития туризма были проведены экологические исследования и подготовка материалов по улучшению и увеличению местных туристических маршрутов.

В 2018 году по заказу Актюбинского историко-краеведческого музея актюбинский мастер-ремесленник, член Союза художников РК Еркосай Абилов воссоздал по фотографии отпечатка серебряную печать Абилкайыр хана.

Также по заказу был изготовлен кинжал и серебряный нагрудный знак. На нагрудном знаке изображены символы единства казахов младшего жуза — «үш Арыс», вокруг которых 25 родовых племен. На поверхности знака также на арабском языке выгравирован титул и имя Абилкайыр хана — «Абилкайыр бахадур хан хазыретти ибн султан».

В 2019 году в Алматы открыли мемориал на месте гибели казахстанского фигуриста Дениса Тена. Скульптура изготовлена из бронзы, постамент из гранита. Высота 2,4 метра. Скульптура запечатлела финал программы Олимпиады в Сочи, где Денис Тен завоевал бронзовую медаль. Памятник, установленный на углу улиц Курмангазы и Байсеитовой, исполнен скульптором Матвеем Макушкиным.

В 2019 году «Казахский Моцарт» Рахат-Би Абдысагин стал самым молодым выпускником старейшего музыкального учреждения Италии — Академии «Санта Чечилия». На выпускном экзамене Рахат-Би представил свое произведение «Ombre del Vuoto» («Тени пустоты»), написанное для 11 исполнителей (духовой квартет, струнный квартет, труба, фортепиано и ударные).

Рахат-Би Абдысагин — композитор и пианист, автор более 100 классических музыкальных произведений, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» РК, обладатель почетного знака «За заслуги в развитии культуры и искусства» Межпарламентской Ассамблеи СНГ, член Ассоциации лауреатов Международного конкурса им. П. И. Чайковского — вошел в число 5 лучших музыкантов в 2017 году, где спустя два года стал самым молодым выпускником за всю историю существования легендарной Академии.

В 2020 году в Туркестане был создан Международный университет туризма и гостеприимства. Первый в Казахстане университет международного уровня будет готовить специалистов в области туризма.

В 2023 году состоялось заседание Республиканской ономастической комиссии. В ходе заседания обсуждался вопрос переименования 18 учебных заведений в разных регионах Казахстана и 69 улиц в городах Кокшетау, Косшы, Степногорск (Акмолинская область), Арыс (Туркестанская область) и Талдыкорган (область Жетысу). Участники заседания сошлись во мнении, что названия улиц должны отражать исторические и географические особенности местности, иметь четкий смысл.

В 2023 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам. Президент подчеркнул необходимость реализации экономических и правовых преобразований наряду с политическими реформами. Правительству и Агентству по стратегическому планированию и реформам поручено учесть результаты обсуждения при разработке Национального плана развития Казахстана до 2029 года.

В 2023 году в Астане под председательством государственного советника Ерлана Карина прошло очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, на котором была распределена стипендия «Болашак». По решению комиссии стипендия «Болашак» присуждена 182 казахстанцам. Из них 149 человек пройдут обучение в магистратуре, 7 человек в докторантуре, а также 26 человек будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира. Кроме того, для прохождения стажировок в ведущих научных центрах мира члены Комиссии присудили гранты 328 ученым-казахстанцам.

В 2023 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил спектакль «Жошы хан». Постановка состоит из двух частей: «Чингисханская Орда» и «Казахская Орда». Основная линия сюжета посвящена истории взаимоотношений между Чингисханом и его сыном Жошы ханом. Спектакль воссоздает жизненный путь Жошы хана, объединившего тюркские племена Великой степи в единый народ, основавшего свою орду в Улытау, и возвысившегося до титула Жошы хана — заложившего основы становления Казахской государственности. Автором исторической драмы выступил известный писатель-драматург Думан Рамазан, режиссером-постановщиком — заслуженный деятель Казахстана Болат Узаков. После просмотра Президент побеседовал с автором произведения и труппой Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева.

В 2024 году прокуратура Астаны запустила WhatsApp бот для борьбы с мошенниками. Бот «Анти-мошенничество» (+7-747-680-02-10) сможет проверять телефонные номера на предмет установления потенциальных мошенников. Проект поможет минимизировать риски финансовых потерь и других негативных последствий от мошеннических действий при покупке/продаже товаров, а также получении различных услуг.

В 2024 году в Северо-Казахстанской области археологическая экспедиция Kozybayev University обнаружила в городище Ак Ирий новые, ранее не исследованные конструкции, расположенные поодаль от поселения. Участники экспедиции нашли предметы быта, фрагменты утвари, останки животных и неизвестные конструкции.

В 2025 году в Софии (Болгария) завершились финальные выступления в индивидуальных соревнованиях в рамках юниорского чемпионата мира. Гимнастка Акмарал Ерекешева завоевала два исторических «золота».

В 2025 году в Астане прошел Форум по сотрудничеству Центральной Азии и Китая, организованный агентством «Синьхуа» и ТРК Президента РК. Казахско-китайские отношения, основанные на принципах добрососедства, дружбы и вечного всестороннего стратегического партнёрства, крепнут с каждым днем. Форум собрал 140 участников из 6 стран. Участники обсудили вопросы интеграции медиа, запуска совместных проектов и расширения культурных связей.