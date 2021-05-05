08:00, 05 Май 2021 | GMT +6
2298 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2298 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 285,
город Алматы - 645,
город Шымкент - 80,
Акмолинская область - 135,
Актюбинская область - 71,
Алматинская область - 189,
Атырауская область - 85,
Восточно-Казахстанская область - 87,
Жамбылская область - 65,
Западно-Казахстанская область - 129,
Карагандинская область - 239,
Костанайская область - 26,
Кызылординская область - 69,
Мангистауская область - 42,
Павлодарская область - 116,
Северо-Казахстанская область - 13,
Туркестанская область - 22.
Всего в стране выявлено 332 369 заболевших.