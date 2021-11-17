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2298 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане
17 Ноября 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2298 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 202,
город Алматы - 396,
город Шымкент - 49,
Акмолинская область - 105,
Актюбинская область - 44,
Алматинская область - 79,
Атырауская область - 40,
Восточно-Казахстанская область - 251,
Западно-Казахстанская область - 327,
Карагандинская область - 150,
Костанайская область - 250,
Кызылординская область - 20,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 297,
Северо-Казахстанская область - 75,
Туркестанская область - 11.
Итого выздоровевших в Казахстане - 919170.
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