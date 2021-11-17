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2298 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане

17 Ноября 2021 08:15
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2298 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2298 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 202,

город Алматы - 396,

город Шымкент - 49,

Акмолинская область - 105,

Актюбинская область - 44,

Алматинская область - 79,

Атырауская область - 40,

Восточно-Казахстанская область - 251,

Западно-Казахстанская область - 327,

Карагандинская область - 150,

Костанайская область - 250,

Кызылординская область - 20,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 297,

Северо-Казахстанская область - 75,

Туркестанская область - 11.

Итого выздоровевших в Казахстане - 919170.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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