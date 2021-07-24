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2297 кандидатов зарегистрировано на должности акимов

24 Июля 2021 14:56
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2297 кандидатов зарегистрировано на должности акимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно данным территориальных избирательных комиссий в 730 избирательных округах было выдвинуто 2582 кандидата, из них на последний момент регистрации было зарегистрировано 2297. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Из них 1419-путем самовыдвижения, 878 от 6 зарегистрированных в МЮ РК политических партий. По гендерному составу: мужчины -1839, женщины-458.

Голосование будет проходить в 14 областях на 1847 избирательных участках.

Напомним, 24 мая 2021 года Главой государства были подписаны законопроекты по вопросам внедрения прямых выборов сельских акимов. Предстоящие прямые выборы затронут 2 346 акимов сельских территорий, из которых около 775 будут избраны населением в этом году. Выдвижение кандидатов продолжалось до 18:00 часов 9 июля, их регистрация была завершена 14 июля в 18:00 по местному времени и сразу же началась агитационная работа. Предвыборная агитация началась после 18:00 часов местного времени 14 июля и завершилась в 00:00 часов по местному времени 24 июля.

Касым-Жомарт Токаев призвал избирателей принять активное участие в голосовании на выборах сельских акимов, которые пройдут в Казахстане 25 июля.



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#Общество   #Выборы акимов  
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