08:00, 12 Апрель 2021 | GMT +6
2290 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2290 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 398,
город Алматы - 610,
город Шымкент - 53,
Акмолинская область - 108,
Актюбинская область - 105,
Алматинская область - 283,
Атырауская область - 110,
Восточно-Казахстанская область - 33,
Жамбылская область - 53,
Западно-Казахстанская область - 118,
Карагандинская область - 205,
Костанайская область - 31,
Кызылординская область - 35,
Мангистауская область - 37,
Павлодарская область - 48,
Северо-Казахстанская область - 36,
Туркестанская область - 27.
Всего в стране выявлено 271809 заболевших.