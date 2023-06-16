Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Июня 2023, 17:56
229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 169 тысяч раз сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Из них 74% абитуриентов сдали экзамен на казахском языке, 26% – на русском, менее 0,1% – на английском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального центра тестирования.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали более 77% абитуриентов. Средний балл составил 69. Максимальный балл – 137, его набрали три абитуриента по всей стране.

«Завершилась четвертая неделя проведения ЕНТ. Абитуриенты сдают со второй попытки тестирование. На этой неделе мы опубликовали шкалу конвертации международных сертификатов IELTS и TOEFL в баллы ЕНТ по предмету «Английский язык». Также была утверждена шкала перевода баллов стандартизированных тестов SAT, ACT, IB и A-Level. Это позволит обладателям данных сертификатов конвертировать результаты в баллы ЕНТ», - отметил директор Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК Руслан Емелбаев.

За четыре недели в ЕНТ приняло участие 486 абитуриентов с ООП.

«На сегодняшний день возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 229 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий удалили 175 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не было выявлено.

После завершения ЕНТ-2023 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы», - сообщили в пресс-службе центра.


Образование   Вузы   ЕНТ   Миннауки и высшего образования РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США