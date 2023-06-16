229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 169 тысяч раз сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Из них 74% абитуриентов сдали экзамен на казахском языке, 26% – на русском, менее 0,1% – на английском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального центра тестирования.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали более 77% абитуриентов. Средний балл составил 69. Максимальный балл – 137, его набрали три абитуриента по всей стране.

«Завершилась четвертая неделя проведения ЕНТ. Абитуриенты сдают со второй попытки тестирование. На этой неделе мы опубликовали шкалу конвертации международных сертификатов IELTS и TOEFL в баллы ЕНТ по предмету «Английский язык». Также была утверждена шкала перевода баллов стандартизированных тестов SAT, ACT, IB и A-Level. Это позволит обладателям данных сертификатов конвертировать результаты в баллы ЕНТ», - отметил директор Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК Руслан Емелбаев.

За четыре недели в ЕНТ приняло участие 486 абитуриентов с ООП.

«На сегодняшний день возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 229 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий удалили 175 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не было выявлено.

После завершения ЕНТ-2023 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы», - сообщили в пресс-службе центра.