РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:19, 27 Март 2022 | GMT +6

    229 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 229 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 15

    город Алматы - 19

    Алматинская область - 10

    Восточно-Казахстанская область - 5

    Жамбылская область - 112

    Карагандинская область - 27

    Павлодарская область - 6

    Северо-Казахстанская область - 35

    Итого выздоровевших в Казахстане - 1287986.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Сегодня, 07:30
    Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!