229 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 229 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 15

город Алматы - 19

Алматинская область - 10

Восточно-Казахстанская область - 5

Жамбылская область - 112

Карагандинская область - 27

Павлодарская область - 6

Северо-Казахстанская область - 35

Итого выздоровевших в Казахстане - 1287986.



