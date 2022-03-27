08:19, 27 Март 2022 | GMT +6
229 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 229 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 15
город Алматы - 19
Алматинская область - 10
Восточно-Казахстанская область - 5
Жамбылская область - 112
Карагандинская область - 27
Павлодарская область - 6
Северо-Казахстанская область - 35
Итого выздоровевших в Казахстане - 1287986.