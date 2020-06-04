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229 человек выздоровели от КВИ

4 Июня 2020 15:35
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229 человек выздоровели от КВИ

город Нур-Султан - 36,

город Алматы - 33,

город Шымкент - 8,

Актюбинская область - 9,

Кызылординская область - 6,

Мангистауская область - 4,

Костанайская область - 1,

Атырауская область - 74,

Павлодарская область - 1,

Карагандинская область - 57.

Итого выздоровевших в Казахстане - 6469:

г. Нур-Султан – 1242,

г. Алматы – 1730,

г. Шымкент – 397,

Акмолинская область – 134,

Актюбинская область – 205,

Алматинская область – 214,

Атырауская область – 606,

Восточно-Казахстанская область – 57,

Жамбылская область – 209,

Западно-Казахстанская область – 327,

Карагандинская область – 371,

Костанайская область – 97,

Кызылординская область – 276,

Мангистауская область – 161,

Павлодарская область – 160,

Северо-Казахстанская область – 43,

Туркестанская область – 240.

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