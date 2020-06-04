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229 человек выздоровели от КВИ
4 Июня 2020 15:35
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город Нур-Султан - 36,
город Алматы - 33,
город Шымкент - 8,
Актюбинская область - 9,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 4,
Костанайская область - 1,
Атырауская область - 74,
Павлодарская область - 1,
Карагандинская область - 57.
Итого выздоровевших в Казахстане - 6469:
г. Нур-Султан – 1242,
г. Алматы – 1730,
г. Шымкент – 397,
Акмолинская область – 134,
Актюбинская область – 205,
Алматинская область – 214,
Атырауская область – 606,
Восточно-Казахстанская область – 57,
Жамбылская область – 209,
Западно-Казахстанская область – 327,
Карагандинская область – 371,
Костанайская область – 97,
Кызылординская область – 276,
Мангистауская область – 161,
Павлодарская область – 160,
Северо-Казахстанская область – 43,
Туркестанская область – 240.
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