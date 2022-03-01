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228 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

1 Марта 2022 08:03
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228 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 14,

в городе Алматы – 94,

в городе Шымкент – 3,

в Акмолинской области –7,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 11,

в Атырауской области – 6,

в ВКО – 12,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 2,

в Карагандинской области – 14,

в Костанайской области – 18,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 19,

в СКО – 21,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 302 550 случаев.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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