228 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 14,

в городе Алматы – 94,

в городе Шымкент – 3,

в Акмолинской области –7,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 11,

в Атырауской области – 6,

в ВКО – 12,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 2,

в Карагандинской области – 14,

в Костанайской области – 18,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 19,

в СКО – 21,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 302 550 случаев.