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228 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане
1 Марта 2022 08:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 14,
в городе Алматы – 94,
в городе Шымкент – 3,
в Акмолинской области –7,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 11,
в Атырауской области – 6,
в ВКО – 12,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 2,
в Карагандинской области – 14,
в Костанайской области – 18,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 19,
в СКО – 21,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 302 550 случаев.
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