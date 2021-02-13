228 владельцев гражданского оружия проверили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Кару», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

В целях оздоровления оперативной обстановки, предупреждения, пресечения, изъятия и раскрытия преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также изъятия наркотических средств с 10 февраля текущего года на территории столицы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Кару-2021».

С начала проведения ОПМ стражами порядка проверено 228 владельцев гражданского оружия, изъято 3 единицы гладкоствольного оружия у владельцев, составлено 2 административных протокола по ст. 484 КРКобАП.

Раскрыто 6 ранее совершенных преступлении, 7 преступлений прошлых лет, задержаны 5 нелегалов и 2 уголовных преступника. 11 февраля в 16.40 часов в ходе проведения ОПМ «Кару» на остановке по ул. Жансугурова задержан 41-летний мужчина, у которого обнаружена и изъята «смола каннабиса» весом 0,97 грамма. Проводится досудебное расследование по статье 296 ч. 2 УК РК. Также, в 17.35 часов по ул. Сарын задержан 38-летний мужчина, ранее судимый, у которого обнаружены и изъяты патроны от пистолета в количестве 3 штук. Согласно заключению, патроны пригодны к производству стрельбы . По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 287 ч. 2 УК РК.

Оперативно-профилактическое мероприятие продлится до 12 февраля текущего года.



