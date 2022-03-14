228 уголовных дел по интернет-мошенничеству завели в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области 135 уголовных дел об интернет-мошенничестве передали в суд. Самым распространённым видом мошенничества в регионе остаются ложные объявления о сдаче квартир, в такую схему попались десятки менее бдительных граждан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«228 уголовных дел по факту интернет-мошенничества заведено в Павлодарской области в этом году. Из них 135 окончено производством и передано в суд, - рассказал начальник департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр. – Киберпреступление равносильно обычному преступлению, только совершается оно в виртуальном пространстве. А потери, к сожалению, выявляются в реальности».

В пресс-службе ДП региона добавили, что в структуре этого ведомства в 2021 года создан отдел по борьбе с киберпреступностью. На базе управления полиции города Павлодар работает постоянно-действующая специализированная следственно-оперативная группа, которая занимается раскрытием и расследованием всех случаев мошенничества.

«Самым распространённым видом мошенничества в регионе остаются ложные объявления о сдаче квартир, в такую схему попались десятки менее бдительных граждан. Для начала мошенники создают сразу несколько аккаунтов, под которыми публикуют выгодные предложения, - сообщили в пресс-службе. - При этом сами они представляются собственниками квартир в хорошем районе. Всё это подкрепляется достаточным количеством красочных фотографий, и устанавливается привлекательная цена».

Цена жилья, о котором людям сообщают мошенники, по словам владельцев квартир, обоснована тем, что жильё сдаётся на долгий срок, только семейным и по тому подобным причинам. Человек, которому необходимо снять квартиру, сразу же заинтересовывается таким объявлением и связывается с «хозяевами квартиры». Мошенники ему говорят, что многие уже заинтересовались таким объявлением, и если позвонивший хочет, чтобы именно ему сдали квартиру, то должен перечислить треть, половину или какую-то другую часть от ежемесячной оплаты. Получив деньги, они, как правило, уходят в подполье.

«Самое важное правило в этих случаях: никаких денег за «бронь». Клиента также должен насторожить тот факт, что аккаунт у собственника совсем новый, - подчёркивает В. Скляр. - Попасть на уловки мошенников может каждый, независимо от уровня образования, возраста или пола, поэтому сохранять бдительность нужно всем. Если чутьё подсказывает, что где-то что-то не так, скорее всего, так оно и есть».

Глава полицейского ведомства Павлодарской области советует сразу же в подобных случаях несколько раз проверить и пересчитать свои деньги. Если приходит понимание, что это были мошенники, следует сразу обратиться в полицию.