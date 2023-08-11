228 медалей завоевали казахстанские школьники на международных олимпиадах
До конца года ожидается участие учеников еще в пяти международных олимпиадах.
С начала года 737 школьников приняли участие в следующих олимпиадах:
Международная Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада (АТМО);
Международная математическая олимпиада «Шелковый путь» (МОШ);
Балканская олимпиада по математике (BMO);
Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии;
Азиатская олимпиада по физике (APhO);
Международная олимпиада школьников по математике, физике, химии, информатике «Туймаада»;
Международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике;
Международная Балканская олимпиада по математике среди юниоров (JBMO);
Европейская математическая олимпиада для девушек (EGMO);
Европейская олимпиада по географии (EuGeO);
Европейская физическая олимпиада (EuPhO);
Международная олимпиада по математике имени аль-Хорезми;
Международная олимпиада по химии имени аль-Беруни;
Международные соревнования по математике в Болгарии и другие.
23 школьника завоевали 19 медалей в пяти самых престижных международных олимпиадах: IMO, IPhO, IBO, IOL, IСhO. До 10 сентября планируется участие еще в двух олимпиадах - Международной олимпиаде по географии (IGeO) и Международной олимпиаде по информатике (IOI).
В 2022 году призеры семи олимпиад получили премии на сумму более 73 млн тенге. Также им предоставлены гранты для обучения в отечественных вузах.
Школьники, завоевавшие золотую медаль, получают денежное вознаграждение в размере 1500 МРП, за серебряную медаль – 1000 МРП, за бронзовую – 500 МРП. Единовременное вознаграждение также получают и педагоги, подготовившие школьников к интеллектуальным соревнованиям.