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    22:21, 10 Август 2023 | GMT +6

    228 медалей завоевали казахстанские школьники на международных олимпиадах

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    Photo: instagram.com/oqu_agartu_ministrligi
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года казахстанские школьники завоевали 228 медалей на международных олимпиадах, из них 23 золотые, 71 серебряную и 134 бронзовые медали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    До конца года ожидается участие учеников еще в пяти международных олимпиадах.

    С начала года 737 школьников приняли участие в следующих олимпиадах:

    Международная Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада (АТМО);

    Международная математическая олимпиада «Шелковый путь» (МОШ);

    Балканская олимпиада по математике (BMO);

    Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии;

    Азиатская олимпиада по физике (APhO);

    Международная олимпиада школьников по математике, физике, химии, информатике «Туймаада»;

    Международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике;

    Международная Балканская олимпиада по математике среди юниоров (JBMO);

    Европейская математическая олимпиада для девушек (EGMO);

    Европейская олимпиада по географии (EuGeO);

    Европейская физическая олимпиада (EuPhO);

    Международная олимпиада по математике имени аль-Хорезми;

    Международная олимпиада по химии имени аль-Беруни;

    Международные соревнования по математике в Болгарии и другие.

    23 школьника завоевали 19 медалей в пяти самых престижных международных олимпиадах: IMO, IPhO, IBO, IOL, IСhO. До 10 сентября планируется участие еще в двух олимпиадах - Международной олимпиаде по географии (IGeO) и Международной олимпиаде по информатике (IOI).

    В 2022 году призеры семи олимпиад получили премии на сумму более 73 млн тенге. Также им предоставлены гранты для обучения в отечественных вузах.

    Школьники, завоевавшие золотую медаль, получают денежное вознаграждение в размере 1500 МРП, за серебряную медаль – 1000 МРП, за бронзовую – 500 МРП. Единовременное вознаграждение также получают и педагоги, подготовившие школьников к интеллектуальным соревнованиям.


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