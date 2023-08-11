228 медалей завоевали казахстанские школьники на международных олимпиадах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года казахстанские школьники завоевали 228 медалей на международных олимпиадах, из них 23 золотые, 71 серебряную и 134 бронзовые медали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

До конца года ожидается участие учеников еще в пяти международных олимпиадах.

С начала года 737 школьников приняли участие в следующих олимпиадах:

Международная Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада (АТМО);

Международная математическая олимпиада «Шелковый путь» (МОШ);

Балканская олимпиада по математике (BMO);

Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии;

Азиатская олимпиада по физике (APhO);

Международная олимпиада школьников по математике, физике, химии, информатике «Туймаада»;

Международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике;

Международная Балканская олимпиада по математике среди юниоров (JBMO);

Европейская математическая олимпиада для девушек (EGMO);

Европейская олимпиада по географии (EuGeO);

Европейская физическая олимпиада (EuPhO);

Международная олимпиада по математике имени аль-Хорезми;

Международная олимпиада по химии имени аль-Беруни;

Международные соревнования по математике в Болгарии и другие.

23 школьника завоевали 19 медалей в пяти самых престижных международных олимпиадах: IMO, IPhO, IBO, IOL, IСhO. До 10 сентября планируется участие еще в двух олимпиадах - Международной олимпиаде по географии (IGeO) и Международной олимпиаде по информатике (IOI).

В 2022 году призеры семи олимпиад получили премии на сумму более 73 млн тенге. Также им предоставлены гранты для обучения в отечественных вузах.

Школьники, завоевавшие золотую медаль, получают денежное вознаграждение в размере 1500 МРП, за серебряную медаль – 1000 МРП, за бронзовую – 500 МРП. Единовременное вознаграждение также получают и педагоги, подготовившие школьников к интеллектуальным соревнованиям.