228 автомашин застряли на трассах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области из-за непогоды закрывают участки не только республиканской трассы Алматы – Шымкент, но и местные автодороги, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Жамбылской области.

«Из-за резкого ухудшения метеорологических условий 28 января с 17.40 закрыто движение на участке автодорог областного значения Жанатас - Каратау и Жанатас - Шымкент для всех видов автотранспорта, - рассказали в ведомстве. - Просим водителей отказаться от поездок по этому участку в связи с усилением ветра до 17 м/с и порывами 27 м/с. Если водители оказались в чрезвычайной ситуации, и необходима помощь, то необходимо звонить на номер 112. Используйте бесплатное приложение «Дармен», которое мгновенно оповещает о штормовых предупреждениях, открытии и закрытии трасс».

Помимо этого, на 17.40 часов 28 января закрыто для всех видов автотранспорта на республиканской трассе Алматы – Ташкент - Термез на 576 - 593 километре от села Б. Момышулы до границы с Туркестанской областью из-за сильного ветра порывами до 27 м/с и метели.

С 27 января в Жуалынском районе наблюдается ухудшение погодных условий - сильный ветер, метель, ограничение видимости. По этой причине закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги областного значения Б. Момышулы – Кольтоган - Кошкарата 5 - 76 км и на участке республиканской трассы Алматы – Термез - Ташкент (536 - 593 км, село Айша-биби Жамбылского района Жамбылской области - граница Туркестанской области).

Напомним, в минувшие сутки на участке от села Айша-биби до границы с Туркестанской областью республиканской трассы Алматы - Ташкент поднялась сильная метель, порывистый ветер 22 м/с, снижение видимости, поэтому было закрыто движение для транспорта. На этом участке в снежном плену насчитывалось около 133 единицы автотранспорта. Спасатели ДЧС эвакуировали из 48 застрявших в снежных заносах автомашин 72 человека, из них шестеро детей.

«При выезде из села Айша-биби перед закрытым участком автодороги наблюдалось скопление автотранспорта, - рассказала руководитель пресс-службы ДЧС Жамбылской области Сауле Мунатаева. – Стоят 228 автомашин, из них 117 грузовых, 100 легковых, девять автобусов (два с пассажирами) и два микроавтобуса без пассажиров. Силами ДЧС из 49 автомашин застрявших в снежных заносах спасено 76 человек, из них шестеро детей. Оказана помощь медицинским работникам в доставке больных детей и их родственников из села Ертай в село Б. Момышулы, всего шесть человек. Отбуксировано на очищенный участок дороги девять автомашин, остальные 40 автомашин остаются в снежных заносах. На железнодорожную станцию «Тараз» эвакуировано десять человек. Также со станции «Тараз» в город Шымкент отправлено 110 человек, со станции «Боранды» в Тараз отправлено 78 человек».

В трех населённых пунктах Жуалынского района в школах и мечети развёрнуто девять пунктов обогрева. На базе ДЧС Жамбылской области работает оперативный штаб. Для оказания информационной и психологической поддержки населения открыт телефон «горячей линии» 8(7262) 51-41-67.

«На телефон «горячей линии» на сегодняшний день поступило 76 звонков, из них 75 звонков информационного характера и один звонок по оказанию психологической помощи. Всего в спасательных работах задействовано 67 человек и более 30 единиц техники от ДЧС Жамбылской области, ТОО «Казавтодор», департамента полиции, медицинской службы. На посту «Айша-биби» дежурит бригада скорой медицинской помощи и бригада «Центра медицины катастроф», - сообщили в ведомстве.

В связи с неблагоприятными погодными условиями спасательные службы просят водителей и пассажиров соблюдать следующие правила. В непогоду снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Также необходимо корректировать маршруты движения или отказаться от дальних поездок в связи с ухудшением видимости на дорогах и гололедом. Если вы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, необходимо звонить по номеру 112 и предоставить точную информацию, отметили в ДЧС Жамбылской области.