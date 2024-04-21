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    10:23, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    22 734 казахстанца вернулись в свои дома после паводка - МЧС

    көшіру
    Фото: акимат Актюбинской области

    Информацию о паводковой ситуации на 10:00 представили в МЧС, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В регионах продолжаются проведение противопаводковых мероприятий, оповещение граждан, ликвидация последствий паводков.

    На особом контроле остается вторая волна паводка с Российской Федерации на реке Жайык в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

    За сутки в Западно-Казахстанской области уложено 81 523 мешкотар и 2 770 тонн инертных материалов, продолжается работа по возвышению и укреплению тела дамб.

    В Атырауской области уложено 824 тыс. мешкотар и 2 700 тонн инертных материалов, возведено 4 424 км тела дамбы, продолжается работа по укреплению тела дамб.

    Продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык, проводится оповещение граждан и телерадиоперехват каждые 4 часа.

    К этому часу по республике вернулись в свои дома 22 734 человек. В эвакопунктах остаются 8 809 человек, из них 3 828 детей.

    Отведена вода из 4 536 жилых домов и 2 767 дворовых территорий. Откачано свыше 11,2 млн м3 талой воды, проведена укладка 4,6 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала.

    На телефон горячей линии поступило 2 114 звонков.

    Продолжается работа по откачке воды из подтопленных домов и территорий в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях.

    Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 36 484 чел. и 5 083 ед. техники, 888 водооткачивающих средств, 381 плавательных средств, 16 воздушных судов.

    МЧС просит жителей соблюдать меры безопасности в паводковый период.

    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Эвакуация Паводки в Казахстане Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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