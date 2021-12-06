227 пациентов лечатся от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 227 пациентов лечатся от COVID-19 дома и в инфекционных стационарах в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 9 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них в городе Атырау подтверждено 5 случаев, на Тенгизском месторождении - 2, в Кызылкогинском районе - 1, Курмангазинском районе - 1 человек. Заболевание у 4 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами, у 5 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 11 человек.

В домашних условиях получают лечение 117 человек, в модульной больнице - 63, в районных инфекционных стационарах - 30. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 17 человек.