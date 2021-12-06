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227 пациентов лечатся от COVID-19 в Атырауской области

6 Декабря 2021 21:53
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227 пациентов лечатся от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 227 пациентов лечатся от COVID-19 дома и в инфекционных стационарах в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 9 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них в городе Атырау подтверждено 5 случаев, на Тенгизском месторождении - 2, в Кызылкогинском районе - 1, Курмангазинском районе - 1 человек. Заболевание у 4 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами, у 5 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 11 человек.

В домашних условиях получают лечение 117 человек, в модульной больнице - 63, в районных инфекционных стационарах - 30. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 17 человек.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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