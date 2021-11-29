227 кубометров незаконно заготовленного леса выявили полицейские в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства привлечены более трех тысяч человек. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Выявлено 227 кубометров незаконно заготовленного леса (в т.ч. 15 кубометров саксаула), 9,8 тонны рыбы, из них полтонны осетровых пород, 17 рогов сайгаков, 462 орудия совершения правонарушений, в том числе 142 единицы огнестрельного охотничьего оружия», - сказал Нурдильда Ораз.
Было отмечено, что по выявленным фактам нарушений начато 120 досудебных расследований по экологическим нарушениям.
«К административной ответственности привлечены более трех тысяч (3 231) правонарушителей. Сумма ущерба, нанесенного государству, по выявленным фактам нарушений составила более 21 млн тенге. К примеру, в городе Актобе задержан гражданин, который занимался незаконной порубкой карагача, занесенного в Красную книгу. В Западно-Казахстанской области работник крестьянского хозяйства убил сайгу», - добавил Нурдильда Ораз.
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