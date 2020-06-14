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227 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

14 Июня 2020 00:32
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227 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 13 июня 227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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город Нур-Султан - 88,

город Алматы - 15,

город Шымкент - 7,

Кызылординская область - 17,

Актюбинская область - 11,

Атырауская область - 35,

Акмолинская область - 2,

Мангистауская область - 17,

Восточно-Казахстанская область - 3,

Западно-Казахстанская область - 14,

Карагандинская область - 14,

Павлодарская область - 3,

Северо-Казахстанская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 9056:

г. Нур-Султан – 1981

г. Алматы – 2046

г. Шымкент – 473

Акмолинская область – 154

Актюбинская область – 263

Алматинская область – 328

Атырауская область – 932

Восточно-Казахстанская область – 106

Жамбылская область – 299

Западно-Казахстанская область – 521

Карагандинская область – 644

Костанайская область – 175

Кызылординская область – 391

Мангистауская область – 234

Павлодарская область – 186

Северо-Казахстанская область – 49

Туркестанская область – 274



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#Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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