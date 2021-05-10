2260 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2260 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 469,

город Алматы - 509,

город Шымкент - 14,

Акмолинская область - 295,

Актюбинская область - 61,

Алматинская область - 277,

Атырауская область - 31,

Восточно-Казахстанская область - 24,

Жамбылская область - 56,

Западно-Казахстанская область - 41,

Карагандинская область - 239,

Костанайская область - 6,

Кызылординская область - 54,

Мангистауская область - 46,

Павлодарская область - 57,

Северо-Казахстанская область - 25,

Туркестанская область - 56.

Итого выздоровевших в Казахстане - 299528.