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    08:15, 10 Май 2021 | GMT +6

    2260 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2260 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 469,

    город Алматы - 509,

    город Шымкент - 14,

    Акмолинская область - 295,

    Актюбинская область - 61,

    Алматинская область - 277,

    Атырауская область - 31,

    Восточно-Казахстанская область - 24,

    Жамбылская область - 56,

    Западно-Казахстанская область - 41,

    Карагандинская область - 239,

    Костанайская область - 6,

    Кызылординская область - 54,

    Мангистауская область - 46,

    Павлодарская область - 57,

    Северо-Казахстанская область - 25,

    Туркестанская область - 56.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 299528.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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