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2256 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане

21 Января 2022 08:15
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2256 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2256 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 908,

город Алматы - 115,

город Шымкент - 79,

Акмолинская область - 35,

Актюбинская область - 26,

Алматинская область - 268,

Атырауская область - 20,

Восточно-Казахстанская область - 121,

Жамбылская область - 36,

Западно-Казахстанская область - 38,

Карагандинская область - 338,

Костанайская область - 16,

Кызылординская область - 25,

Мангистауская область - 26,

Павлодарская область - 161,

Северо-Казахстанская область - 29,

Туркестанская область - 15.

Итого выздоровевших в Казахстане - 980 844.



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