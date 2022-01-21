Новости
2256 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане
21 Января 2022 08:15
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2256 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по теме7 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане Свыше 115 тысяч пациентов получают лечение от КВИ в Казахстане 157 человек заболели ковидной пневмонией за сутки в Казахстане
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 908,
город Алматы - 115,
город Шымкент - 79,
Акмолинская область - 35,
Актюбинская область - 26,
Алматинская область - 268,
Атырауская область - 20,
Восточно-Казахстанская область - 121,
Жамбылская область - 36,
Западно-Казахстанская область - 38,
Карагандинская область - 338,
Костанайская область - 16,
Кызылординская область - 25,
Мангистауская область - 26,
Павлодарская область - 161,
Северо-Казахстанская область - 29,
Туркестанская область - 15.
Итого выздоровевших в Казахстане - 980 844.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Казахстане
- 7 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
- Свыше 115 тысяч пациентов получают лечение от КВИ в Казахстане
- 157 человек заболели ковидной пневмонией за сутки в Казахстане
- Эпидситуация по коронавирусу в Казахстане на сегодня
- 12237 казахстанцев полностью вакцинировались против КВИ за сутки
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047